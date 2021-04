Desencuentro entre panistas y priistas mexiquenses

En el Estado de México, los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional iniciaron el pasado fin de semana el proceso de registro de sus candidatos ante las instancias electorales. En el PRI su dirigente estatal, Alejandra Del Moral, quien también encabeza la lista de diputados plurinominales al Congreso local, resaltó que en su partido las candidaturas no surgieron por azar, sino que son producto de los buenos modos de hacer política y fue más lejos, dijo que en el partido éstas no se litigan en tribunales, se ganan con trabajo e inclusión.

Sin embargo, el optimismo desbordado de Del Moral no concuerda con lo que se percibe en algunos distritos electorales, en donde la división entre estructuras priistas y panistas es evidente, ya que no digieren trabajar para que alguien identificado con un partido opositor triunfe.

Por ejemplo, hace algunos días la candidata de la coalición “Vamos por el Estado de México” a la alcaldía de Naucalpan, se apersonó en la sede del PRI municipal y no le fue del todo bien, el rechazo de los tricolores fue evidente y la descortesía del priista David Parra Sánchez, quien maneja los hilos del comité municipal y que contenderá por el distrito 32 local, todavía más, ya que para no tener que cruzase con Angélica Moya, contra quien ha despotricado en más de una ocasión, no se presentó a la toma de nota de la nueva dirigente municipal.

Algo atípico también viene sucediendo en las campañas de los candidatos a diputados federales, Gabriela Olvera Higuera, que va por PAN, PRI y PRD en el distrito 24 y de Iván Arturo Rodríguez Rivera que va por Acción Nacional en el distrito 22, debido al sinnúmero de desencuentros que con votantes han sufrido en reuniones donde han tenido que “apechugar” reclamos del pésimo gobierno que encabezó el panista Edgar Olvera, cuando fue alcalde. Sin duda, la derrota persigue a estos candidatos. AL TIEMPO

LA DE HOY: Mal y de malas. En el municipio de Cuautitlán, la síndico municipal de extracción morenista, Sandra Hernández Arellano, ignorando la austeridad republicana que tanto promulga la 4T, inició una campaña de desprestigio en contra de la directora de administración local, Teresa Ruiz Pérez, sólo porque ésta, respetando acuerdos, no atendió la exigencia “superflua” de la republicana integrante del Cabildo de adquirir un auto de lujo para su uso exclusivo y no autorizarle el incremento salarial que exigía para el personal que está a su cargo, al resultar improcedente, debido a que no cumplía con el tabulador de puestos y salarios aprobados por el Cabildo.

No cabe duda, entre morenistas también hay niveles, hay unos que luchan en el día a día por la dignificación de los cargos públicos y velar por los intereses de quienes menos tienen, y otros, como la síndico Hernández Arellano, quien al no cumplirle sus exigencias, a todas luces de carácter personal, es capaz de tratar de desestabilizar el trabajo de todo un gobierno como forma de presión para que le sea cumplido su caprichito, “UN AUTO”. HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

dza