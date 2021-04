Mi Ciudad, elecciones en ciernes

Al día de hoy, Morena gobierna en todas las alcaldías de Ciudad de México salvo dos: Benito Juárez y Cuajimalpa. Y todo parece indicar (de acuerdo a la intención del voto reportado en diversas encuestas, entre ellas las publicadas en estas páginas el pasado jueves) que ello no cambiará este 6 de junio. Esas dos demarcaciones continuarán siendo de la oposición.

Morena y sus aliados de ‘Juntos Haremos Historia’ se llevarán la victoria cómodamente en 10 de las 16 alcaldías. Las ventajas en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco son tan significativas que en el próximo mes y días no hay forma de que los demás partidos alcancen a los punteros. Y, como ya mencioné, lo mismo puede decirse para las dos alcaldías donde gana la coalición ‘Va por México’.

Existen, no obstante, cuatro demarcaciones donde en estos momentos hay un empate técnico o una contienda que se ha cerrado, por lo que será importante darles un seguimiento especial. Me refiero a Álvaro Obregón, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Dependerá de los candidatos de una y otra alianza no perder su mínima ventaja e incluso aumentarla.

De acuerdo a los datos publicados por El Heraldo Media Group, en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe de la alianza PAN/PRI/PRD dejó de crecer y fue rebasado por Víctor Romo, abanderado de Morena, PT y PVEM; el primero con 36.8% de la intención de voto contra el 40.2% del segundo. El proceso de vacunación se ha asociado con el exalcalde, quien ahora compite por un nuevo término al frente de esta demarcación. Valdrá la pena constatar, una vez que la vacunación con Pfizer ha terminado allí, si esa ventaja la conserva hasta la jornada electoral.

Lo mismo sucede en La Magdalena Contreras, donde de febrero a esta última encuesta, Patricia Jiménez Ortiz (candidata de ‘Juntos Haremos Historia’), quien también busca la reelección, superó a su contrincante y aprovechó el retratarse/aparecer cerca de las vacunaciones y con los recién vacunados.

En Coyoacán, Luis Gerardo Quijano de PAN/PRI/PRD ha ido ganando terreno de forma constante, remontando 6 puntos en los últimos dos meses. Mientras tanto, Carlos Alonso Castillo, candidato de Morena, se ha mantenido sin crecimiento. En esta alcaldía existe un 14.2% de la población que aún no sabe por quién votar y podría inclinar la balanza en uno u otro sentido.

Para el caso de Álvaro Obregón, Lía Limón también ha ascendido constantemente. En la primera medición reportada por El Heraldo, la coalición del PRI/PAN/PRD iba dos puntos por debajo de Morena/PT. En la última medición, ya con Limón designada candidata, ‘Va por México’ sobrepasa a Eduardo Santillán (Morena, PT, PVEM) por casi tres puntos.

En general, todas las alcaldías siguen teniendo un margen importante, que oscila entre el 15 y el 20%, de quienes aún no saben por quién van a votar. Pero este margen solo impactará en el caso de las cuatro alcaldías fuertemente disputadas.

En la capital del país, Movimiento Ciudadano no pinta. No representa competencia en ninguna demarcación, si bien podrá terminar marcando una diferencia en las alcaldías más disputadas.

Todo lo anteriormente descrito refuerza el que, sea quien sea nuestro candidato, es necesario salir a votar en las próximas elecciones locales de junio.

Por VERÓNICA MALO

