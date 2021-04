Elecciones, agencia de colocaciones

Hablando de todo este lío de Félix Salgado, la verdad no es que yo respalde a este señor, de ninguna manera; pero el actuar del INE...tampoco. Neto. Con un final de muerte súbita, Morena falla un penal. El marcador queda en contra: seis a cinco, retirándole la candidatura al de Guerrero, al de Michoacán, etc. Otras se siguen dirimiendo.

Algunos afirman que Córdoba es el nuevo Woldenberg. El Tribunal ahora, no se podrá lavar las manos, el balón está en su cancha y ya no hay forma de que se lo regrese al INE. Pero la instrucción correcta que le había dejado a los del Instituto, es que “dimensionaran la falta de acuerdo a la sanción”. Acuérdense que aquí el problema es que “no se hicieron declaraciones de las precampañas”.

Mismas que para Morena NO existieron, porque Morena hace “encuestas”, no “precampañas”. Sin embargo los del INE encontraron 9 posteos en Facebook para el guerrerense, sin pauta comercial, que aseguran ascienden a 19,000 y cacho de pesos... que no es ni el 0.3% del tope de precampaña.

Es decir que aunque se lo tomaron como precampaña, la sanción está muy volada. Neto no apoyo a don Félix, es más no fui fan de de su película. Tampoco estoy de acuerdo en que amenace a los inútiles del INE (que no todos, algunos sí chambean).Pero precisamente los amenazados junto con otro grupito fueron los que se ampararon para “seguir teniendo un salario mayor al del Presidente” y de ninguna manera renunciar a su BONO en año electoral.

Ahora bien, no me parece que la encuesta telefónica propuesta por mi Profeta de Macuspana vaya a resolver el asunto. Qué triste que los partidos sean vistos como agencias de colocación laboral. Ustedes se preguntarán si estoy de acuerdo en todas las decisiones que toma AMLO.

Por supuesto que no, uno no está totalmente de acuerdo ni con la pareja con la que duerme a diario. Y no hace falta. En lo que hay que creer es en el proyecto. Y por experiencia después de 41 años en medios, me ha tocado cumplir con indicaciones, planes y hasta ocurrencias de mis jefxs. Pero pueden consultar a cualquiera.

Trato de seguirlas al pie de la letra. Por qué? Para que si al final la idea no funciona, no se vayan a excusar diciendo que fallamos quienes lo desarrollamos. Y en este caso, es lo mismo. Paciencia por favor, para que logremos empezar a ver el inicio de un cambio real. No saben cómo recuerdo una narración del golpe de estado en Chile a Salvador Allende.

Montones de veces he leído como los contrarios, bastante ardidos por ver mermadas sus obscenas ganancias, le pagaban a los traileros que llevaban alimentos y suministros a la capital chilena para que no entraran en el lugar, ni cumplieran con la entrega. Así empezó a escasear todo en Santiago.

Con sus respectivas distancias, así veo todo el escándalo que arman en estas tierras los derechairos… aunque espero estemos más civilizados en estas épocas. Si le va mal a Obrador, le va mal al país y nos va mal a todos... así que mejor piénsenlo.

POR FERNANDA TAPIA

