El indestructible

Deveras que nunca había visto tan polarizado y crispado al pueblo mexicano. En cualquier tema, el debate resulta ser: “es culpa o no del Peje”. Ya mero, si mi ahijada sale panzona,...capaz que le cargan el niño a mi Cabecita de Algodón!!!. Y esto mismo se reflejará en las votaciones dentro de unos 60 días. Según Roy Campos, “muchos no saben por quién votar, pero por lo menos ya saben lo que NO quieren”. Él mismo asegura que “15 por ciento de las personas que votaron por AMLO en las elecciones pasadas, están desilusionados.

Sin embargo, hay muchos que están muy contentitos con lo que está haciendo. Y aunque hace dos años no eran sus seguidores, ahora sí votarían por él” . Y que en general “los votantes no conocemos ni al diputado, ni el Distrito que nos toca...pero la gran figura ausente de la boleta” sigue siendo mi Profeta de Macuspana. O votamos por los que están con él o por los que están en contra suya. Todo se reduce a eso. A ver, qué opinan?!

La vacuna FAKE grabada en video por el nieto del adulto mayor y que ya se volvió viral fue: a) Error humano. b) De a drede pa robarse la vacuna y venderla o usarla en un pariente. c) Montaje para hacer quedar mal a mi Líder de las Juventudes Revolucionarias.

Otra de opción múltiple es la explicación del pobre de Adame tras la filtración de un supuesto audio, donde literalmente decía que “en su partido se iban a chingar unos millones”.

Además de asegurar que los dueños del partido Redes Sociales Progresista eran AMLO , Ebrard y hasta la maestra Elba Esther. Luego reculó la mula y salió a decir que hablaban de millones, pero de cubrebocas!!! No de pesos. Y que a él le pidieron que nomás no golpeara ni a Andrés Manuel, ni a la doctora Sheimbaun!!! a) Lo dijo de corazón. b) Lo dijo pa componerle. c) Deveras necesitan 11 diputados más los de Morena para seguir siendo mayoría en la cámara.

Ya su partido ah claro que ahí no venden cubrebocas. Y vamos con la más cuchi cuchi. Andrés Manuel había dicho que por el momento no se vacunaría debido a que acababa de padecer de COVID.

Y esta misma semana claro que siempre sí se va a vacunar. Aquí la pregunta del millón es: apoco sus especialistas sí le van a dejar ponerse la AstraZeneca (que es la que le toca), aunque el mismo laboratorio haya aceptado que sí ha traído problemas de trombos y coágulos a personas con alteraciones cardiacas?! Chan Chan cham chaaaaaan!

A mí, la DOCTORA ROSELYN LEMUS-MARTIN ESPECIALISTA EN BIOLOGIA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD E INVESTIGADORA DE NUEVOS TRATAMIENTOS Y VACUNAS CONTRA COVID- 19, a pregunta expresa de si ella fuera la doctora de cabecera de AMLO, le aplicaría esta vacuna? Me dijo tranquilamente que sí. Sin embargo, que “si hay pacientes con trombos o várices lo mejor será que antes lo consulten a su vez con su galeno de confianza”. Total, hace 16 años AMLO ya femosyró ser INDEJTRUCTIBLE!!!! Y si barrio, lo respalda.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

maaz