Expo Dubái 2020

En un inicio, dichos eventos se plantearon como lugares de comunicación y de representación del contexto sociocultural y de la visión del mundo, desde la perspectiva de un conjunto de actores dominantes en un momento histórico específico.

La primera Exposición Universal se realizó en Londres, en 1851, The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, en el Crystal Palace de Hyde Park, construido expresamente, con una duración de cinco meses y medio, y seis millones de visitantes. Se presentó como una exhibición novedosa y fascinante, en la que se promovió y difundió el conocimiento universal. Desde la muestra de Londres se crearon vínculos comerciales con otros países, dando lugar a nuevas relaciones económicas y de comunicación.

Durante las exposiciones, cada país participante se encargaba de la presentación de un pabellón, el cual en su interior estaba divido en varios temas. En algunos casos, además de innovaciones industriales y tecnológicas, las exposiciones contaban con una temática que, a veces, era conmemorativa, como por ejemplo, la Exposición Universal de París de 1889, la cual tenía como objeto la celebración del centenario de la Revolución Francesa.

Precisamente, la presencia de México más grande y costosa en una feria mundial se dio en París. En cuanto a la construcción del pabellón mexicano, se decidió que este contara con elementos prehispánicos, lo que tenía como propósito dar a conocer “una entidad nacional con un pasado glorioso, pero dispuesta a ajustarse a los dictados del nacionalismo cosmopolita, y ansiosa por unirse a la economía internacional”. El interior del pabellón mexicano causó, al igual que la fachada, una buena impresión entre el público. Al final de la muestra era claro que México había logrado su objetivo: darse a conocer como una nación consolidada, que estaba progresando y así lo dejaron ver los comentarios publicados en diarios y catálogos europeos después del evento.

Por otro lado, en el estudio de las Exposiciones Universales, varios especialistas han establecido un hilo conductor que transita a través de la trasformación de un discurso constante y hasta utópico, de las exposiciones del siglo XIX y principios del XX, hasta el de las exposiciones de las últimas tres décadas; desde Sevilla en 1992 hasta Milán en 2015, donde se han hecho presentes temas como la preocupación de la coexistencia sostenible de la vida en la Tierra y subtemas como energías renovables y tecnologías amigables con el ambiente natural.

La próxima Exposición Universal inicialmente se llevaría a cabo el año pasado, pero los estados miembros de la Bureau International des Expositions (BIE) votaron para confirmar su aplazamiento para 2021.

Con el tema “Conectando mentes, creando el futuro”, la Expo 2020 Dubái tendrá lugar por primera vez en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional (MEASA), de octubre 2021 a marzo 2022; en un espacio que propiciará el deseo colectivo de generar nuevas ideas para dar forma al mundo después de la pandemia y afrontarnos mejor a los mayores desafíos de nuestro tiempo. Por supuesto, México contará con un pabellón.

POR BERNARDO NOVAL

CEO MUST WANTED GROUP

@BERNIENOVAL

@MUSTWANTEDG

