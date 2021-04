Hablemos de todo un poco

Queridos lectores bienvenidos al punto de encuentro donde cada edición tocamos temas diversos relacionados con la belleza. Para empezar, quiero recordarles que para realizarse cualquier tratamiento estético, de los que hemos hablado en columnas anteriores, pueden acudir a CBI Medical Spa. El lugar cuenta con todas las medidas sanitarias y los atenderá mi doctor favorito y de cabecera @drleoarambulaoficial, para que puedan ir a hacerse el tratamiento que deseen sin ninguna preocupación, ya que los que les recomiendo son porque muchos de ellos me los realizo, y otros son nuevos que se van integrando. Todos son altamente recomendables y cero invasivos, que es lo mejor, tienen todos los estándares de control y calidad médica.

Pasando a otro tema, agradezco tantas muestras de cariño que recibí todo el mes de marzo por mi cumpleaños, tantas sorpresas y cariño. Sólo puedo agradecer lo bendecida que me siento al saberme tan amada. Eso me recordó que la primavera empieza a hacer de las suyas y amo ver todo verde, lleno de vida, las calles llenas de flores y guardar los suéteres y ropa de invierno para dar la bienvenida a aires menos fríos.

La primavera es vida. Todo renace y es un buen momento para retomar o comenzar proyectos que hemos ido postergando. Algo que no he postergado y quiero comentarles es lo que he incorporado a mi rutina diaria, y a la de mi familia. Estoy hablando de los adaptógenos.

¿Qué son los adaptógenos? Son un grupo de plantas medicinales élite capaces de restaurar la energía, inteligencia y organización de nuestro cuerpo. Los avances de la ciencia han permitido descubrir en éstas una gran cantidad de mecanismos responsables de todas sus cualidades positivas. Es importante destacar que no tienen ningún tipo de efecto secundario y una toxicidad casi imperceptible.

Tienen varios beneficios, desde mejorar el descanso, rendimiento físico, mejorar el sistema inmunológico, apoyo al estrés emocional y físico así como curar enfermedades presentes en cualquier sistema u órgano del cuerpo.

¿Cuándo tomar adaptógenos? Pueden ser de manera preventiva, no es necesario esperar a tener un problema de salud. El consumo es con la finalidad de fortalecer y mantener en orden nuestro cuerpo, ayuda a prevenir enfermedades, y evita complicaciones de las mismas, en caso de que estas aparezcan en un futuro.

Es un gusto saludarlos y como siempre un placer el poder compartir un poquito de lo que me gusta a través de Salud con Belleza. Agradezco siempre y tomo en cuenta todos sus mensajes de los temas que quieren que hable. Si quieren comentarme algo, síganme en mis redes sociales y ahí podemos platicar sobre esto.

POR: ARACELY ARÁMBULA

YOUTUBE ARACELYARÁMBULAOFICIAL

IG @ARACELYARÁMBULA

FACEBOOK @ARACELYARAMBULA

TWITER @ARACELYARAMBULA

CBI @CBLMEDICALSPA

