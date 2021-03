Soy una mamá cero manipuladora: Erika Buenfil

“SOY UNA MAMÁ CERO MANIPULADORA, NADA POSESIVA NI DOMINANTE, LA VERDAD ES QUE ESTOY MUY OCUPADA”: LA REINA DEL TIKTOK, ERIKA BUENFIL

Shanik (S): Erika, ¿le has dicho a Nicolás que como es hijo único es importante que no se enamore ni se case con una mujer que no te quiera?

Erika Buenfil (EB): Claro que no le he dicho nada de eso, soy una mamá que no soy posesiva ni dominante. Con mi hijo Nicolás, soy cero manipuladora, la verdad estoy muy ocupada y para que se case falta mucho tiempo, pero lo que sí estoy segura es que voy a ser una muy buena suegra y voy a consentir a mi nuera porque no quiero que mi hijo se aleje de mí; antes de la cuarentena mi hijo no tenía novia.

S: ¿Aconsejas a tu hijo?

EB: El mejor consejo que le puedo dar es que sea un buen estudiante, que se dé a respetar, que tener 16 años es una etapa difícil y que el mundo se va comiendo despacito, no a grandes bocados.

S: ¿Quiere ser actor?

EB: No, para nada.

S: ¿Estás feliz en estos momentos?

EB: Estoy muy contenta, muy tranquila, dedicada a mi hijo, a mi carrera, a mi tiempo libre, estoy muy ocupada.

S: Pero si hubiera un actor joven y guapo ¿te le declararías?

EB: Le pregunté a Nicolás si él está de acuerdo en que me dé una oportunidad en el amor y me dijo que sí pero no quiero un joven, lo que me gustaría es un hombre trabajador y estable, no es fácil que me muevan demasiado el tapete.

S: ¿Piensas en tu mami?

EB: Sí, la recuerdo en todos los momentos de éxito, aunque no esté conmigo, donde quiera que esté, sé que me cuida.

S: ¿Tienes muchas hermanas?

EB: No, sólo una hermana.

S: ¿Es una carga pesada el hecho de que sola mantienes a tu hijo?

EB: No soy ni la primera, ni la última, no pasa nada, estoy muy contenta de siempre tener trabajo

S: ¿Sigues viviendo donde vivías con tu mamá?

EB: Sí, es mi casa, en Coyoacán.

S: ¿Qué haces en tus tiempos libres?

EB: Me pongo a arreglar el clóset, me voy de shopping, me gusta mucho cocinar, duermo, veo mucha tele, me encanta.

S: ¿Quién es tu mejor amiga?

EB: Mi mejor amiga es mi hermana y tengo muy buenas amigas de las que compartimos a los hijos en el colegio, alejadas del medio artístico.

S: ¿Has vuelto a ver a tus ex, Oscar Athié, Víctor Hugo O´Farril?

EB: Para nada, doy vuelta a la página, cierro el libro, soy cero clavada, si digo que no, es ya no.



ERIKA ES CONOCIDA COMO “LA REINA DEL TIKTOK, SALE EN LA TELENOVELA: “TE DOY LA VIDA”, DE MADRE DE LA PROTAGONISTA EVA CEDEÑO. EN LA TRAMA, SU NIETO ADOPTIVO NECESITA UN ÓRGANO PARA SALVAR SU VIDA.

S: ¿Te gusta tu personaje?

EB: Soy una mujer muy operable y adaptable a cualquier personaje, pero como ser humano sé que me derrumbaría saber de alguien cercano a mí que necesite un trasplante y no hablo de que le pase a mi hijo, eso no lo quiero ni pensar ni mencionar.

POR SHANIK BERMAN