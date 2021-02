¡Otra vez! Osvaldo Benavides dejó a su esposa por otra bella actriz

¡LA MUJER DE OSVALDO BENAVIDES ES LA MÁS COMPARTIDA DEL MUNDO ENTERO!

Osvaldo Benavides, protagonista de Monarca, es el hombre más afortunado del mundo, consiguió una de las únicas mujeres compartidas que habitan este planeta, su esposa le presta a su marido a sus coprotagonistas; Tatiana merece una medalla.

Le permite tener “deslices” y sabe que si espera pacientemente él siempre vuelve a sus brazos, la primera vez que Benavides dejó a Tatiana, la madre de sus hijos, fue por Camila Sodi, pero volvió con ella, la segunda vez la dejó por Esmeralda Pimentel y volvió con ella, ahora dicen que la dejó por tercera vez por la bella Silvia Navarro y si todas las mujeres tuvieran esa paciencia y el estómago para sentarse a esperar, todos solitos regresan...

¿QUÉ PENA MERECE EL EXCANTANTE DE “GARIBALDI” RICARDO CRESPO POR AGREDIR SEXUALMENTE A SU HIJA? LAS FEMINISTAS ASEGURAN QUE SÓLO CON LA CASTRACIÓN SE DARÍA FINALMENTE UN EJEMPLO A ESTOS DEPREDADORES DESQUICIADOS, ¿TÚ QUÉ OPINAS?

Las atrocidades cometidas contra las mujeres han alcanzado un nivel que no resisten ningún análisis, sólo muestran lo enferma que está nuestra sociedad. Desafortunadamente el verdadero peligro para las mujeres no está en la calle, sino en la casa.

¿Cómo es posible que el exGaribaldi, Ricardo Crespo que podría tener a la mujer que quiera por lo guapo que es, haya violado sexualmente a su propia hija de 14 años? Es inconcebible, grave y aterrador que un hombre no tenga un freno en la cabeza que le permita discernir que no debe tocar a su hija así.

Las feministas dicen que si no castran a un hombre capaz de violar a su hijita o ponen un ejemplo que logre asustar a depredadores enfermos para que se controlen, esto no dejará de suceder. ¿Qué pena crees que merece un hombre que es capaz de dañar así a la sangre de su sangre?

FERNANDO COLUNGA HACE BIEN EN NO HACER MALVERDE, ¡HAY QUE RESPETAR A LOS SANTOS!

La verdadera razón por la que Fernando Colunga no quiere ser el protagonista de Malverde. No es que tema que los creyentes del Santo Malverde tomen represalias en su contra, tampoco es de los que piensa: ¡Hay que respetar a los santos! Colunga aceptaría hacer de “Niño Dios” si le rezan la novena y le pagan en efectivo, así la vaca le muerda la patita y se coma la pajita del pesebre.

Colunga quiere que su regreso a la televisión sea un cheque al portador, y después de haber compartido protagónicos con Thalía y Lucero despreció a Ariadne Díaz que no es de su rodada, siente que si es autóctona no le funcionan para dar rating. Lo que también le molestó es que ya no le gastan igual a las telenovelas, ya no hay derroche ni vestuarios carísimos regalados, Colunga si quiere trabajar y enseñar su cuerpito, pero quiere estirar la liga otro poquito para ver qué más saca.

POR SHANIK BERMAN

