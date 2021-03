López Obrador apostó con Biden al ganar-ganar

“Quienes no se mueven no notan sus cadenas”. Rosa Luxemburgo, teórica marxista polaca.

Los resultados del encuentro virtual que celebraron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de Estados Unidos, fueron para nuestro país plenamente satisfactorios en la medida que con los vecinos del norte ganar lo posible, es en realidad un triunfo diplomático.

Tanto López Obrador como Joe Biden se comprometieron a trabajar juntos para combatir la pandemia de la COVID-19; así mismo a revitalizar la cooperación económica y a explorar áreas de colaboración frente al cambio climático. También destacaron la importancia de combatir la corrupción y de cooperar en materia de seguridad”.

Ni una sola discrepancia. México y Estados Unidos buscan ensayar una nueva etapa de colaboración y obtener una relación de respeto a las independencias.

Repito que la agenda tratada obtuvo los mayores logros posibles: combate contra la pandemia de coronavirus; un nuevo trato en materia de migración y la estrategia para el desarrollo.

Dice el diario El País que las palabras con las que más se ha definido la cita desde México son también el compendio ideológico del proyecto de López Obrador: respeto y soberanía.

Y apunta:

“Después de los años de pragmatismo que acompañaron la relación con Donald Trump, en los que López Obrador accedió a las durísimas exigencias de Washington en materia migratoria, comienza un ciclo que, al menos sobre el papel, puede resultar más acorde a los principios del Gobierno mexicano. Los mandatarios llegaron a la reunión, convocada de forma virtual, con una serie de potenciales puntos de fricción: de la economía -empezando por la inminente aprobación de una reforma eléctrica que perjudica las inversiones extranjeras- al caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa acusado de narcotráfico por la DEA, detenido en California, extraditado y finalmente exonerado por la Fiscalía mexicana. Sin embargo, a tenor del clima que se respiraba al principio de la conversación, que fue pública, y de las declaraciones posteriores, quedó claro que ambos tenían interés en trasladar la sensación de un trato igualitario.”

El presidente de México mantuvo en el encuentro virtual con Biden su indeclinable posición de ratificar a México como una Nación soberana, independiente y con un pleno apego a sus principios constitucionales, especialmente a su ideología en materia del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Peña Nieto, por conducto de Luis Videgaray, enrareció con su ambición por hacer negocios, la relación con Donald Trump.

Felipe Calderón tuvo tantos roces con nuestros vecinos al grado de que el entonces mandatario mexicano pidió el retiro del embajador Carlos Pascual, a lo que accedió la entonces secretaria de estado, Hillary Clinton, porque la cercanía de Pascual con WikiLeaks enturbiaba nuestras relaciones.

AMLO apostó al ganar-ganar y obtuvo unos resultados alentadores.

Más no se podía dado el comportamiento histórico de los mandatarios norteamericanos en sus políticas de relaciones exteriores.

Massive Caller: Marcelo el más cercano a AMLO

La difundida encuestadora Massive Caller que encabeza Carlos Campos Riojas, publicó su encuesta del 1 de marzo con los siguientes resultados a los reactivos que planteó acerca de los siguientes temas:

• OPINIÓN SOBRE LÍDERES POLÍTICOS AFINES AL PRESIDENTE.

En las respuestas a ese cuestionamiento a la población los resultados fueron los siguientes:

1.- Marcel Ebrard con 42.9%

2.- Claudia Sheinbaum con 32.9%

3.- Tatiana Clouthier con 10%

4.- Mario Delgado con 9.5%

• OPINIÓN SOBRE LÍDERES POLÍTICOS OPUESTOS AL PRESIDENTE.

1.- Ricardo Anaya, sin partido, con 45.6%

2.- Alejandro Moreno con 22.º%

3.- Enrique Alfaro con 19%

4.- Javier Corral, por el PAN, 9.7%

5.- Claudio X. González apenas alcanza el 3.8%

Los encargos de AMLO a Marcelo Ebrard han sido harto complejos.

Primero el canciller está tratando de recomponer todo lo que descompuso en las relaciones entre México y Estados Unidos, la ambición sin límites de Luis Videgaray. El que fuera el hombre fuerte del peñismo acariciaba el sueño de una presunta cercanía, muy parecida a la complicidad, con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, le podría abrir la posibilidad de realizar grandes negocios de carácter PERSONAL. Ya en esos momentos Videgaray no consideraba dentro de sus planes el futuro de su jefe Enrique Peña Nieto.

Y el punto medular de la recuperación sanitaria de nuestro país ante el embate del COVID-19 que sin duda es la obtención de las vacunas que vayan cumpliendo el calendario por edades, también se lo confió el presidente a Marcelo Ebrard.

En ambas encomiendas, los esfuerzos del canciller Ebrard han sido tan exitosos como extenuantes.

Si no han llegado las vacunas en cantidad suficiente y en el menos tiempo posible, es por la sencilla razón de que los países ricos, al margen del acuerdo COVAX, no están dispuestos a proporcionar el medicamento a las naciones que no están produciendo los productos por ser de las menos favorecidos en el contexto económicos del concierto mundial.

El papel energético y lleno de sentido social de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, le ha ganado un reconocimiento popular, a nivel nacional, que se refleja en el segundo lugar que obtuvo en el sondeo del 1 de marzo de Massive Caller.

Marcelo, Claudia, Tatiana son jugadores (as) al 2024 aunque ninguno de ellos impulse una sucesión a adelantada.

Los opositores, como el muy bien financiado Ricardo Anaya, el priista Alejandro Moreno y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro siguen siendo los opositores de mayor peso para la 4T.

Personajes como Javier Corral o Claudio X. González simplemente aparecen en el registro de Massive Caller gracias a su presencia mediática, que no necesariamente refleja para ellos el apoyo ciudadano para ser los posibles sucesores de López Obrador.

Las próximas elecciones intermedias, de acuerdo con los resultados que arrojen, serán un referente de cómo se pueden modificar las estimas que hoy analizamos de Massive Caller.

8M: se necesita mucho más trabajo para crear equidad

Hagamos un ejercicio, mira a tu alrededor en tu lugar de trabajo. ¿Hay varias mujeres en cargos gerenciales? ¿Se les presta atención a sus ideas? ¿Se les respeta igual que a los hombres? ¿Se les acusa de autoritarias, mandonas e incluso histéricas? Si eres mujer, ¿ves amplias posibilidades de ascenso en la organización? ¿Sí estas en un puesto de poder, tus pares te respetan de la misma forma que a sus pares hombres?

Si la respuesta es no para cualquiera de esas preguntas, es muy probable que en tu compañía haya un "techo de cristal".

Actualmente en sólo 22 países hay Jefas de Estado, y 119 países nunca han sido presididos por mujeres, entonces a este ritmo, la igualdad de género en las más altas esferas del poder y decisión no se logrará en menos de 130 años, según un cálculo de ONU Mujeres.

Este 8 de marzo, el tema del Día Internacional de la Mujer es: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”, la idea es visibilizar que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo y que alcanzar la paridad de género en la política se vislumbra aún muy lejos.

Sí bien existe la percepción de que la democracia anula los obstáculos para la participación política de las mujeres, la escasa presencia de ellas en cargos de decisión revela de que algo está funcionando mal.

El techo de cristal, es decir, el conjunto de factores culturales, sutiles y prácticamente intangibles, que favorecen prácticas de exclusión social de las mujeres, sigue fijando límites a la participación igualitaria en las posiciones de poder político, económico y social.

Marilyn Loden, consultora laboral estadounidense, fue la primera en hablar acerca del “techo de cristal”. En 1978, en una mesa redonda, Loden argumentó que las mujeres no ascendían debido a una cultura que obstruye sus aspiraciones y no fomenta una equidad en oportunidades.

La pandemia ha enfatizado la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres, así como las cargas desproporcionadas que soportan, pero ¿Por qué es tan complicado romper el techo de cristal? La respuesta podría está en el muy famoso pacto patriarcal.

Es probable que mañana cientos de miles de mujeres salgan a manifestarse, quizás muchas quieran hacerlo por medio de la violencia y el vandalismo, para prevenir el daño a monumentos históricos, el gobierno federal y de la Ciudad de México ya los protegió con vallas antidisturbios.

Lo anterior ya se ha convertido en un debate en las redes sociales, muchos quienes antes cuestionaban a estas jóvenes y decían que no les representaban hoy aseguran que el gobierno de AMLO les tiene miedo, una muestra más de las incongruencias de la derecha. Cuando estas vallas también han sido colocadas para la protección de las propias manifestantes, aseguró la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Miscelánea

1.- Morena en el estado de Guerrero comenzó a la campaña a la gubernatura, ya que en los próximos días se darán a conocer los resultados de la segunda encuesta. Sin embargo, aumenta la presión de la militancia feminista morenista para que sea el propio Félix Salgado Macedonio quien renuncie a la postulación.

2.- Esta semana irrupción en la escena pública, Diego Fernández de Cevallos con su ingreso a las redes sociales, mismo que no paso desapercibido, ni siquiera por el presidente López Obrador, quien revivió en su conferencia mañanera un debate en donde le dio duro al llamado jefe Diego.

3.- Durante cuatro años, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, habría amasado una fortuna de 951 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario tiene en su poder restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, cuentas bancarias, entre otras posesiones, obtenidas a través de presuntas operaciones de procedencia ilícita.

