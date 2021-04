El clasismo: ¿quién decide qué?

Ricardo Anaya se volvió tendencia en redes por un video de 3 minutos donde compara el gasto que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al cancelar el NAIM con el malgasto del “señor que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, en lugar de comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas”.

¡Le salió contraproducente la comparación, en redes se lo están acabando! Ha sido objeto de memes y fue criticado por utilizar un símil que criminaliza las acciones de los sectores menos privilegiados y reproduce estigmas. Otros usuarios le recomiendan utilizar otros ejemplos si su objetivo es aleccionar como “administrar el dinero. Su “estrategia” digital fracasa.

Es frecuente ver en Twiter encabezados como: “los 10 mejores memes de Anaya, o los memes que ha dejado su gira”. Son muchos los que no lo toman en serio… Un usuario por ejemplo, tuiteó: “¡Ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre, ahora también me preocupa que me regañe por comprarme una caguama con mi dinero”.

No sólo Anaya ha sido tendencia en redes sociales por sus comentarios, sino aquellos que critican a los chavos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, por “atreverse” a comprar un Iphone con el dinero de su beca.

Ambas, son expresiones clasistas con las que cierto sector pretende decidir o autorizar en qué sí o en qué no deben gastar el dinero las personas con menos recursos económicos, trátese de un aparato telefónico (por el que ahorraron quizá dos o tres meses para comprarlo), o utilizarlo para sacar copias, comprar cuadernos, en el transporte, en irse a comer con sus amigos, o incluso utilizarlo para su recreación.

Finalmente pueden usar el dinero de la beca en lo que requieran o consideren, porque están trabajando para ello.

Ellas y ellos, jóvenes entre 18 y 29 años de edad están laborando con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleo a futuro.

Al final de su capacitación el joven recibirá un documento que acredite las habilidades que adquirió durante la capacitación. De no ser contratado en el Centro de Trabajo donde se capacitó, la Plataforma ofrecerá opciones que le facilite su incorporación en el mercado laboral. ¡Es decir, ell@s están trabajando, cumpliendo, haciendo su parte!

La beca para los chavos significa también autonomía, independencia que obtienen como resultado de su esfuerzo.

Los ricos creen que las personas con menores recursos no tiene derecho a acceder a cosas que sólo ellos podrían tener, y es todo lo contrario… los jóvenes o cualquier persona está en su derecho y libertad para comprar lo que deseen precisamente porque se dedican a trabajar.

Muy en su interior las personas con mayores recursos económicos piensan que sólo ellos pueden acceder a ese tipo de privilegios o lujos.¿Te rechazo, te clasifico, te jerarquizo porque no representas lo que yo soy?

La discriminación clasista, la opresión siempre será una forma de exclusión que siempre combatirá el gobierno de la 4T.

CESAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

