Las mentiras del contagio de López-Gatell

Si López-Gatell hubiera escuchado a López-Gatell, no habría ido a un hospital. Y si López-Gatell no fuera López-Gatell, no lo habrían recibido; su contagio de COVID describe un modus operandi lleno de mentiras

Manuel López San Martín / Definiciones / Opinión El Heraldo de México