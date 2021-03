Lo peor que nos ha pasado desde la revolución

No nos equivoquemos —apunta el doctor Alejandro Macías, comisionado de Influenza en 2009—, esta pandemia del COVID-19 “es una de las peores cosas que le han pasado al mundo; y a México, desde probablemente la Revolución Mexicana”.

A un año de nuestro primer confinamiento, el infectólogo e investigador destaca por un lado “la sorprendente solidaridad” que ha tenido la gente; pero también “la lentitud que hemos tenido en algunas cosas en relación con la evidencia”. Esto es, la forma como se transmite el virus, las medicinas que no funcionan, el reconocimiento de lo que sí es útil, como el cubrebocas.

Desde su perspectiva, otra de las cosas que faltó fue haberle dado la prioridad que se necesitaba a esta pandemia: “Yo creo que cuando esto empezó y se vieron las consecuencias que iba a tener, era el momento de decir: ‘Este país, en este momento, no tiene ninguna prioridad mayor que controlar la pandemia. Ninguna prioridad de infraestructura, de programas públicos, ¡ninguna! es tan importante como controlar esta pandemia’”.

Varias lecciones —además de la propia enseñanza médica— recoge el doctor Macías de lo vivido en estos últimos 15 meses:

-Invertir más en salud. México es de los países que menos invierte en salud, “¡es una vergüenza!”.

-Tenemos que invertir en vacunas. México fue productor de vacunas y lo dejamos de hacer. “Era más fácil comprárselas a los demás y ya vemos lo que nos pasó”.

-En el futuro, debemos tener no sólo soberanía en la producción de vacunas, sino en la de medicamentos también, “porque es fácil decir ‘estos medicamentos ya no los vamos a hacer en México, los vamos a comprar en el extranjero’. Ok, ¿y qué pasa cuando ya no haya y nos quedamos sin nuestros distribuidores nacionales?”.

En suma, hay que invertir en vacunas, fármacos, medicamentos e investigación científica “porque si no, vamos a estar con los dedos en la puerta, como nos tienen en este momento, esperando la buena voluntad, cuando terminen de hartarse un poco de las vacunas que tienen (los países desarrollados) y empiecen a soltarlas”.

Miembro de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Macías considera que la salud debe estar bajo la rectoría

del Estado. Pero eso no quiere decir, alega, que se convierta en un monopolio infranqueable, o se satanice a la medicina privada.

“Tratemos a todos por igual, públicos y privados”, pide.

Frente a la tercera ola, advierte que si no nos llega la vacuna y seguimos vacunando lento, “es muy posible que vayamos a tener una tercera ola intensa. Ahora, o un poco más adelante, en el próximo invierno”.

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO: “Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la salud es lo primero”.

Por MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

dza