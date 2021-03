Ciudadanos de cuarta, quinta y reversa

No saben qué gusto me dió cuando AMLO aseguró “que todos los migrantes en México serán vacunados”. ESO ES HUMANISMO, jijos del maiz. Esto lo hará “a medida que el país vaya teniendo acceso a más vacunas. Todos los que están en nuestro país, sean mexicanos de nacimiento o se hayan nacionalizado o estén en nuestro país como migrantes”. De hecho, fue uno de los temas abordados en su reunión con la delegación de Estados Unidos. Ora bien, recuerdan que en la videollamada con Biden, el Presidente gringo le dijo con su dedito y entre risas “que nou habrrrría vacunas parrrra Mécsicou”.

Pero misteriosamente, prodigios de la causalidad, nomás cerramos para viajes no esenciales en la frontera sur con Guatemala y Belice, lueguito lueguito, que aflojan las AstraZeneca. Eso sí, son las que no quiere ni Biden. Porque ya dijo que “este laboratorio no había sido claro ni honesto con los resultados presentados”. Quesque “decían pura verdad a medias acerca de las alergias y reacciones que podía provocar ¡y su grado de eficacia!”. Sin embargo... los motivos pal' cierre de la “puerta trasera” se siguen achacando a muchas otras explicaciones. Por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos está viendo venir la mayor ola migratoria en 20 años.

No crean que mi Profeta de Macuspana aceptó así como así, y explicó que EU “plantea” la necesidad de un mayor control de la situación, pero dijo que la respuesta de México “siempre es que se deben atender las causas” de la migración forzada”. Y se descosió explicando que los migrantes “no van a Estados Unidos por gusto, sino por necesidad”, y recalcó la urgencia de implementar un plan de desarrollo que genere empleos en Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México. Ora bien, los empleos no sólo anclarían en cada país a sus habitantes… también le arrancarían de las garras, muchos jovencitos al crimen organizado. Recordemos que muchos migrantes son en realidad “desplazados” por las violencias locales.

Y acá no comemos piñas. Otra de las razones, y que dicho con todo respeto, a mí siempre me ha parecido bastante peculiar, es ese pretexto de que intentan “proteger a los migrantes” y evitar “asesinatos y masacres”. Como la ocurrida en enero pasado en el norteño estado de Tamaulipas, donde murieron calcinadas 19 personas, la mayoría guatemaltecos. Si los vamos a proteger, evitando que entren al país, de una vez acabemos con la caspa mediante decapitación. Joi joi. Y ya por último, Ebrard dijo que este cierre tiene como objetivo “proteger” de la pandemia a los sureños estados de Campeche y Chiapas, los que presentan menor incidencia del COVID-19 en México.

Sin embargo, eso de que vayamos a vacunar a migrantes, no les cuadró a muchísimos reaccionarios derechairos. De plano qué fea gente. ¿Acaso no entienden que no existe un “ellos o nosotros” y que deberíamos de pensar en función de un “todos”?

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

avh