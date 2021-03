Angelique Boyer y Sebastian Rulli, protagonistas de 'Vencer el Pasado'

¡Confirmado! Sebastián Óscar Rulli y Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau protagonizarán la telenovela 'Vencer el Pasado'. Sí, Televisa ha decidido que ella y él (que en la vida real son pareja) encabecen junto con Erika Buenfil el reparto del melodrama cuya productora es Rosa María Ocampo. Esta será la cuarta vez que Angelique y Sebastián trabajen al alimón. Anteriormente lo hicieron en 'Teresa', 'Lo que la vida me robó' y 'Tr3s Veces Ana'.

PRONTO LE DARÁN FINIQUITO

Se rumora ¡y fuerte! que Andrea Doria no tarda en echar del matutino que produce a Chenchi, la perra (botarga) que participa en la sección de espectáculos. Sí, cumpliendo su promesa de correr de 'Hoy' a quienes no den rating, la productora ya tiene en la mira a la can cuya voz y movimientos son responsabilidad del comediante Manu Nna.

ACUDIERON AL CASTING

Personas que ahí estuvieron me cuentan que a la audición de la segunda temporada de 'Guerreros 2020', ocurrida el lunes, asistieron Aldo de Nigris (sobrino de Poncho de Nigris), Thaily Amezcua (deportista y exparticipante del «reality» 'Reto 4 Excrementos'), Diana Mota (actriz colombiana) y los actores Roberto Romano y Alejandro Duran.

PRÓXIMAMENTE...

En Colombia ya se está grabando ‘Inframundo' (próximo estreno de Televisa). Dicho «reality» tiene como conductora a Estefanía Ahumada y como participantes a la actriz Sachi Tamashiro y al conductor de televisión Fernando Sagreeb.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El lunes en 'Ilana y Mike' (Aire Libre | 105.3 FM) la periodista Paulina Chavira habló con maestría de un tema que domina: lenguaje incluyente (asunto que todes deberíamos aplicar en nuestro día a día).

SERÉ BREVE

Tremenda sorpresa se llevó cuando le informaron que el mes que estará a prueba ¡va a ser sin goce de sueldo!



