Triana sucesor de Luna

El PAN ya tiene al candidato que va a suplir al desaparecido Leonel Luna, quien era el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD por el distrito 17 de Álvaro Obregón. Se trata de Jorge Triana, actualmente diputado del Congreso de la Ciudad de México. La tarde de este domingo, el propio legislador lo confirmó a esta columna. Dijo que ya quedó registrado por el propio partido y que esta semana irá a registrarse ante el INE.

En el panismo se dice que la candidatura de Triana está conciliada con líderes políticos cercanos a Luna, por lo que supuestamente no habrá fuego aliancista aun cuando el aspirante a la diputación federal llega de la vecina demarcación de Miguel Hidalgo. “La ley solo exige residencia en CDMX, para contender por otro distrito y alcaldía”, me dijo el panista. Ya veremos la reacción pública de los leonelistas en el transcurso de las siguientes horas.

A LA CANDIDATA DE TLAXCALA LE VALE EL COVID

Ni porque le hicieron ver, dentro y fuera de su partido, los riesgos de convocar a simpatizantes del PRI-PAN-PRD a una reunión abierta y masiva por la amenaza de una tercera ola de Covid que azota a Europa, la candidata Anabell Ávalos llevó a cabo su evento para celebrar el registro de su candidatura al gobierno de Tlaxcala.

Ni a ella ni a su equipo les importó hacer el acto al que acudieron más de tres mil personas al comprometerse a cumplir con las disposiciones sanitarias; sin embargo, de nada sirvieron los cercos sanitarios, donde se tomó la temperatura y brindó gel a los asistentes, pues se rompió la sana distancia y muchos de los invitados se despojaron del cubrebocas para lanzar porras y gritos de aliento a su abanderada.

Uno pensaría que alguien cabría la prudencia y un llamado enérgico y responsable podría venir de las dirigencias de los tres partidos para que en el país entero el resto de los candidatos tomen acuse de recibo; sin embargo, Alito Morena, Marko Cortés y Jesús Zambrano estuvieron entre el tumulto también. Toda la responsabilidad se le quiere cargar al INE como si fuera pilmama de los partidos.

EL TÍO POLÍTICO DE EBRARD Y EL LOTE FALSO DE VACUNAS

El canciller Marcerlo Ebrard, encargado de la compra de vacunas contra la Covid19 en todo el mundo, debe una explicación por la detención en Campeche de un lote falso de vacunas Sputnik V. Es que nada más y nada menos que el doctor Alfredo Gustavo Bueso, tío de la esposa de Ebrard nacida en Honduras, era quien transportaba las cinco mil dosis falsas, y era quien hacía la transportación. En una aeronave, según el SAT, se planeaba llegar al aeropuerto internacional de San Pedro Sula con dos hieleras con mil 155 frascos de la vacuna, equivalente a 5 mil 775 dosis. Las vacunas iban ocultas entre refrescos y golosinas.

Huele muy mal el caso que involucra a la familia de la esposa del encargado de la compra del antígeno, pues de acuerdo con la periodista Peniley Ramírez, fuentes militares de alto rango le revelaron que una dependencia de gobierno federal había ordenado la liberación de pasajeros y tripulantes de la aeronave privada, entre los que están el doctor Bueso. Tendrá que hacer algo más inteligente Ebrard que la justificación de su mano derecha cuando se supo que la familia de los cantantes Fernández no fueron beneficiados con las vacunas sino que eran conejillos de indias en la Fase 3.

Uppercut: Ya son cinco días del incendio forestal en Arteaga, Coahuila, y la serranía de Nuevo León, y solo se ha apagado un 60 por ciento de la zona siniestrada. Jaime Rodríguez El Bronco nos cuenta que su estado solo contaba con una bolsa de 46 millones de pesos para atender la emergencia, pero no sirvió ni para el arranque porque ha tenido que rentar dos helicópteros a Estados Unidos y que nada más en eso deben 100 millones de pesos, por lo que le pedirá recursos al Presidente López Obrador, quien decidió desaparecer los fideicomisos, entre ellos el Fonden, y ahora los estados no cuentan con ningún apoyo. La Sedena prestó dos helicópteros pero no ha sido suficiente la ayuda para coordinar los trabajos.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

