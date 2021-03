Histórico error de la alerta sísmica

Antes de las nueve de la mañana de este sábado, Augusto Atempa, reportero de El Heraldo Radio, empieza el relato así para el Informativo Fin de Semana:

“Me encuentro en el Hospital Ajusco Medio, en Tlalpan. Algunos médicos, enfermeras y camilleros han salido apresurados del hospital al oír la alerta sísmica. Es un hospital COVID, por lo cual es bastante delicado que esté pasando esto”, relata nuestro compañero con cierta indignación.

La crónica de Augusto está ocurriendo pocos minutos después de enterarnos de forma oficial que el sonido de la alerta sísmica se activó por un error humano, que las placas de tierra duermen tranquilamente bajo territorio nacional, y que la equivocación se debió a que el sistema de altavoces falló de nueva cuenta en menos de 12 horas.

Eso es en esta mañana templadita de sábado, en que acaba de entrar el equinoccio. El gobernador de Guerrero nos dice: “Aquí estaba esperando su llamada y no se ha sentido nada”.

No se nos olvide el contexto, lo que ocurrió en la noche previa: sí hubo temblor, con epicentro en Guerrero, pero en algunas zonas de la Ciudad de México la alerta no sonó, y en otros lugares se escuchó una voz que aseguraba tratarse de un simulacro. O sea, pinches alertas no sirven bien. Esta mañana sí sonó la alerta, pero no tembló.

Sofía García y este reportero buscamos al titular del C5, Juan Manuel García Ortegón, quien admite con cierto pesar:

“EN 974 postes (de 12 mil 800 altavoces en total) se reprodujo el agradecimiento a la ciudadanía de haber participado en el simulacro, porque los servidores estaban mal configurados al quedarse registrada la programación para las previsiones del 19 de septiembre”.

Y García Ortegón traga sapos al aire. Luego pide perdón por el error de la noche, y por el de la mañana del sábado.

El Presupuesto anual C5:

Ejercicio 2018:

3 mil 103 millones 637 mil 799 pesos.

Ejercicio 2019:

3 mil 180 millones 310 mil 311 pesos.

Ejercicio 2020:

1 mil 938 millones 335 mil 559 pesos.

Ejercicio 2021:

1 mil 394 millones 439 mil 187 pesos.

La conclusión es la siguiente: respecto al último año de gobierno de Mancera, se redujo 55.07% el presupuesto al C5.

Hablé con José Luis Ruíz, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Me dice que hasta el momento no se ha reportado que las fallas obedezcan a falta de presupuesto, pero debe revisarse, porque no puede repetirse un error en donde están en juego la vida y el patrimonio.

Dice Ruíz, sin concluir aún, si el error es por afectación económica menor a 10% del presupuesto total, el gobierno puede corregir la plana, sino entonces debemos entrar los diputados.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX