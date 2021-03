Solución inteligente

El óptimo manejo de los recursos naturales es uno de los temas en los que el mundo necesita evolucionar de cara a la construcción de ciudades más sostenibles.

Por ello, en este Día Mundial del Agua es relevante voltear a ver lo que hace Orbia, multinacional mexicana, anteriormente conocida como Mexichem, dirigida por Sameer Bharadwaj, cuyo planteamiento de negocio es impulsar la vida alrededor del mundo.

En este sentido, Orbia, presenta Wavin, que en asociación con StormHarvester, se especializan en el monitoreo automatizado y control de la infraestructura de drenaje, ofreciendo a las ciudades un sistema de reutilización de aguas pluviales e inundaciones que funciona con tecnología de previsión meteorológica inteligente.

La técnica está obteniendo un amplio reconocimiento en Europa.

Otra de las soluciones es ZinZanja, sistema de renovación y rehabilitación de tuberías para agua potable, el cual permite restablecer los conductos de transporte de agua potable y alcantarillado, sin afectar a los ciudadanos, reduciendo hasta en 85 por ciento los impactos al medio ambiente, la vida cotidiana, el tráfico y el comercio.

INFRAESTRUCTURA

El concurso para otra importante obra en infraestructura se encuentra en marcha.

Se trata del sistema de Mejora Integral de la Gestión del Agua, en la ciudad de Cabo San Lucas. Este proyecto se enfoca en mejorar la eficiencia operativa y comercial de las redes urbanas de distribución del agua y es tan relevante porque este tipo de proyecto es necesario de realizar, previamente a trabajar en nuevas fuentes de agua como los trasvases o la desalación, pues es imperativo arreglar las redes actuales para que no se pierda el agua en el proceso de distribución.

En el concurso se realizará mediante un contrato de Asociación Público-Privado a 10 años y las empresas que presentaron propuesta y compiten por la adjudicación de este proyecto son: Grupo Agua de México, Inversionistas Profesionales del Agua, Irkon Holdings, RECSA Energía, SAPI GOAIGGUA Mex, Soluciones Avanzadas del Agua Servicios y Medioambiente, Indi Infraestructura, FCC Aqualia, Aqualia México, La Peninsular Compañía Constructora, y Acciona Agua. Este proyecto sin duda traerá enormes beneficios a toda la región sur de la península de Baja California.

REALIDAD

Y a propósito del Día Mundial del Agua, déjeme decirle que si hay alguien que inyecta recursos a los temas de uso eficiente y cuidado del agua es justamente la Iniciativa Privada; sin embargo, siempre son los que salen más “raspados”, pues los culpabilizan de la falta de este vital líquido y es que, aunque usted no lo crea, la industria no es quien extrae y usa más este recurso. De acuerdo con datos de la Conagua, el uso industrial es sólo 3 por ciento del total de agua concesionada, mientras que el uso agrícola utiliza 76 por ciento del agua disponible y aunque lo importante no es señalar culpables, sí vale la pena romper con mitos.

