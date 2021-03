Disfrutar el trayecto y no solo el destino

En un mundo donde parecería más práctico entrar a un quirófano o tomar algún producto milagro que dejar de apretar snooze y levantarnos, es indispensable entender que cuando de ejercicio y nutrición se trata, debemos partir del amor y no del odio a nuestro cuerpo.

Son muchas las excusas que nos alejan de lograr el hábito de realizar ejercicio y llevar una dieta saludable, pero la realidad es que las excusas siempre suenan mejor en la cabeza de quien las dice. El camino no tiene que ser tan complicado y extremo como nos ha dicho, tampoco tenemos la obligación de alcanzar un estereotipo estético que el mundo nos han vendido y que casi siempre es irreal. Puedes empezar hoy, donde estás y con lo que tienes.

Comenzar con pequeños pero significativos cambios, autohablarnos con dignidad y respeto, convencernos del sí puedo y encontrar la disciplina para cumplir tu meta, por y para ti. Cambios tan simples, como dejar tu ropa para hacer ejercicio lista una noche antes, irte a dormir 30 minutos antes o activarte por 20 minutos, que equivalen sólo a 1 por ciento del total de las 24 horas que viviremos en un día, son un gran paso.

En cuanto a nuestra dieta, un plan alimenticio puede ayudarte a tener variedad e incluso ajustar o cambiar la percepción que tenemos de los alimentos, pues no todos los carbohidratos son malos y los vegetales tampoco son insípidos o aburridos, si les das la oportunidad, podrás descubrir un mundo de sabores. Si logras tener un equilibrio en tu alimentación y combinarlo con un poco de actividad física, ese chocolate que tanto disfrutas en el postre o la copa de vino en el fin de semana dejarán de ser motivo de culpa o arrepentimiento.

La vida, la alimentación y el fitness no son blanco o negro, no es el todo o nada. Se trata más bien de un camino, uno real y sostenible que nos acerque a la vida que deseamos y aprovechar los instrumentos para disfrutarla; encuentra esa disciplina de ejercicio que te gusta, descubre la mejor combinación entre los alimentos ricos y saludables, y sobre todo, descubre cuál es tu motivador, para lograr la disciplina y lograr mantener hábitos saludables.

Si bien es cierto que nos convertimos en una sociedad exprés, en constante búsqueda de lo inmediato, de esa dieta y ejercicio mágico que nos promete resultados en poco tiempo y con el mínimo esfuerzo, la realidad es que no existe tal cosa. Todos los días son buenos para comenzar el cambio y sacudirnos las falsas expectativas disfrutando el trayecto y no sólo el destino, los admirados abdominales no son más que la recompensa de la disciplina, la constancia y las ganas de querer ese cambio.

POR DENISSE PÉREZ

@DENISSEPHIT

