Un año de covid y guerras

Esta semana, Occidente cumple un año del cierre de la vida como la conocíamos. Para muchas personas ha sido un año de tener a los chicos en casa pegados a las pantallas de las computadoras o televisiones, de hacer home office y quejarse de lo mucho que se extraña la proximidad y convivencia con colegas y amigos.

Un año de inventarnos nuevas formas de expresar afecto remoto, desde la multiplicación de videollamadas hasta los carruseles en los automóviles para felicitar a los que cumplen años. Asimismo, ha sido para muchos un año de no abrazar a los abuelos y familiares, de no ir a misa o ver una película en el cine, y no salir a comer los domingos.

Sin embargo, para otros más la vida "cotidiana" no cambió demasiado, simplemente se volvió más peligrosa: un alto porcentaje de la población que vive al día, sube al camión o al Metro para trasladarse al trabajo todos los días; es como jugar a la ruleta rusa. Para algunos este año ha derivado en quedarse desempleados, sufrir crisis psiquiátricas o tener un dolor profundo ante la pérdida de seres queridos.

Es importante mencionar que en otras partes del mundo, el año pasado, además de la pandemia por COVID-19, se enfrentaron a amenazas mucho más peligrosas: es poco lo que escuchamos en Occidente sobre las guerras en Yemen, Siria, Irak, Libia, Azerbaiyán y Etiopía que continuaron o estallaron durante 2020. Estos son conflictos que afectan a grandes sectores de la población y amenazan con crecer en 2021.

El grupo insurgente de los hutíes apoyados por Irán pelean sin tregua en contra de las fuerzas del gobierno de Yemen, apoyadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Los rebeldes hutíes lanzan misiles iraníes de largo alcance y drones a regiones muy profundas del territorio saudita en un intento por llevar la guerra también a Riad.

En Siria, las fuerzas del régimen de Assad se enfrentan a una ensalada de milicias, que en ocasiones pelean también entre ellos, así como a las fuerzas turcas que invadieron el norte del país para combatir en contra de las guerrillas kurdas.

En Irak, Estados Unidos e Irán llevan a cabo una guerra de proximidad, mientras que en Libia, Turquía incrementa su presencia militar a la par de Rusia y Emiratos Árabes Unidos, quienes apoyan facciones rivales.

En Azerbaiyán, se desató una guerra por el enclave armenio de Nagorno-Karabaj que incluyó el uso indiscriminado de nuevas tecnologías, desde aviones no tripulados artillados hasta bombas voladoras deambulantes en lo que fue una verdadera "guerra de los robots", un escalofriante avance de cómo son ya los conflictos modernos.

No cabe duda que mientras el coronavirus logra paralizar a una gran parte del mundo, la tragedia de la guerra sigue azotando en otras zonas.

POR ÍÑIGO GUEVARA MOYANO

DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA JANE'S EN WASHINGTON, DC

ORBE@ELHERALDODEMEXICO.COM

maaz