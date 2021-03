“De lo que no se habla”

Aún no se ha convertido en madre, pero la actriz Vanessa Kirby ha sabido interpretar a una, con tal maestría, que le ha valido su primera nominación a un premio Oscar en la categoría de mejor actriz.

En “Fragmentos de una Mujer” la inglesa da vida a Martha, una mujer que pierde a su primera hija dando a luz en su propia casa. Durante una entrevista Kirby compartió que asistió a un parto que le permitió ver el lado animal y personal de una mujer al parir y que tuvo muchas conversaciones con mujeres que han perdido a sus bebés, hecho que le hizo comprender la resiliencia humana, esa que te lleva navegando por la tristeza y el dolor hasta que encuentras una salida.

Aplaudo que también se cuente una parte natural a la que no se le duele dar espacio ni voz, el retrato de una vida que no llega a consumarse y el duelo de una mujer sobre alguien a quien, a pesar de nunca conocer, es capaz de amar con esa intensidad, de llenarle la vida de ilusión, que la hizo hacer miles de planes que no pudieron concretarse nunca y le dejó, contradictoriamente, un vacío lleno de preguntas que nadie supo responder.

Qué importante que se cuenten historias que reflejen un dolor al que millones de mujeres se enfrentan en silencio y, muchas veces, en una tremenda soledad porque nadie, más que ellas mismas, lo entiende y lo siente; porque la vida de todos, incluida la suya, sigue su curso sin detenerse y una no sabe en dónde acomodar esa pena tan grande en medio de ese transcurrir cotidiano para todos.

Exponer en pantalla la tortura que atraviesa una mujer cuando no hay una explicación médica o científica que le brinde lógica a semejante despojo es primordial; no hay nada razonable que le haga entender el desconsuelo de cómo esa vida que se creó en su vientre, de pronto se apagó. Hasta llega a pensar que, de haber hecho las cosas distintas, eso no hubiera pasado, cuando en realidad no es culpa suya. La explosión hormonal a la que está sometida encima de cargar con todo lo anterior y la parte física que no es cosa menor. Y el miedo, el miedo de que se repita.

Un durísimo proceso en lo individual y como pareja que, o te fortalece, o te revienta. De eso también se habla en “Fragmentos de Mujer” siendo Shia LeBeouf quien interpreta al marido de Martha. Porque también los hombres lo sufren a su manera y, a mi entender, mucho más en silencio que las mujeres.

Hay vidas largas, que se prolongan hasta los 96 años, o los 87. Unas quizá más cortas que se ven truncadas a los 58, a los 45 o a los 17. Y hay almas que no duran más de 5 meses, o tan solo unas cuantas semanas. No hay forma de describir la tristeza de saber que esas almas, breves ¡Tan efímeras! no encontrarán paz y consuelo al calor de tus brazos.

Gracias al cine por hacernos mirarla.

