México, desencanto social

Cada cinco años se publica la Encuesta Mundial de Valores que nació en la Universidad de Michigan ( Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2020. World Values Survey: Round Seven) La denominada séptima ola abarca de 2017 a 2020. En esta oportunidad me parece de relevante interés público poner el acento en el desencanto social de los mexicanos. Veamos.

Primero. Se ha dicho que los mexicanos son religiosos en una buena parte. Los datos endoscópicos matizan esa percepción. Sólo 33% de los mexicanos cree plenamente en las iglesias, a diferencia, como ejemplos, de Bangladesh (93%), Pakistán (87.4% o Indonesia (85%). De lado contrario, Japón es el país que menos confianza plena tiene en las iglesias con 1.3%.

Segundo. México no tiene confianza en sus instituciones policiales. Sólo 5.7% de los mexicanos confía plenamente en sus cuerpos policiacos. El país que menos confianza tiene en la policía es Guatemala con 2.1%. Por el contrario, Jordania es el país donde las fuerzas del orden tienen mayor confiabilidad, con 72.9%.

Tercero. Ha habido una amplia polémica sobre el sistema judicial mexicano. Ese dilema se resuelve en este estudio, toda vez que documenta que sólo 6.1% de los mexicanos confía a plenitud en el sistema judicial, también se ubica en los lugares más bajos del mundo, donde el país que menos confía en el sistema judicial es Argentina con 1.7% . En sentido opuesto, en Jordania, 50% de sus habitantes confía plenamente en su sistema judicial.

Cuarto. De igual modo, los mexicanos confían muy poco en su gobierno (federal, estatal y municipal) con 4.4%, también en los más bajos niveles del mundo. Los países que menos confían en su gobierno a nivel global son Grecia y Guatemala, ambos con 1.2%. Exactamente en el lado contrario se ubica Tajikistán, donde sus habitantes confían en sus instituciones de gobierno con 53.2%.

Quinto. Es razonable pensar que el Poder Legislativo (federal y estatales) no tengan mayor apoyo popular en México. Sólo 2.7% confía plenamente en ese poder del Estado. Los países donde menor empatía tiene el poder legislativo son Egipto con 0.4% y Grecia con el 0.6%. En el otro lado de las percepciones colectivas, en Tajikistán, 42.3% de sus habitantes confía a plenitud en su parlamento.

Sexto. A pesar de tantos casos de corrupción, la institución social que mayor confianza tienen los mexicanos es sus universidades con 27.1%,uno de los más altos sitios en el mundo, si se considera que el más bajo es Egipto con 2.4%, seguido de Japón, con 3.7%. Los dos países donde mayor confianza tienen en sus universidades son Pakistán con 50.9% y Puerto Rico (país asociado a Estados Unidos) con 48.2%.

POR ERNESTO VILLANUEVA

@EVILLANUEVAMX

