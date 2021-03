Agraviados e indiferentes

"El pueblo agraviado y el gobierno indiferente. Cuál será la lógica de pensar, que se puede gobernar y ofender al mismo tiempo. La negación de la realidad no elimina los agravios ni las afectaciones, tampoco implican la solución a los problemas, son más un mecanismo de defensa que distorsiona la realidad para que se conforme a capricho o vanagloria de un líder o una visión, no ético uno y no realista la otra. El liderazgo ha de ser ejemplar y la realidad no puede ser construida a modo y ésa hoy, está muy afectada por la falta de servicios, apoyos, empleo y seguridad entre otros, y no se solventa con subsidios dirigidos con interés electoral."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh