Economía, sociedad y política

"Tantas obviedades nos distraen que miramos poco los costos de esta llamada transformación. No obstante es muy grave el impacto y también sensible, la distracción constante y el ruido electoral del momento ha conseguido que no se aprecie el impacto del desempleo y la economía familiar; la caída en la inversión; la desconfianza sobre el futuro del país; la inseguridad persistente; el poder de grupos de delincuencia; la impunidad y la falta de un proyecto de futuro sostenible, moderno y desde luego justo y socialmente incluyente. Esta realidad, sin embargo, se oculta tras las notas falsas, las ocurrencias o las acusaciones y explicaciones repetidas. Y hoy, un discurso paradójico, confuso y falso alrededor de la defensa de las elecciones, la protección de la salud, la aprobación de la gestión y la salida de la crisis económica."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh