No terminé con Jerónimo Rodríguez por Marimar Vega: Marisol del Olmo

NO SÓLO SE FUE MI PAREJA, JERÓNIMO, DESPUÉS DE CUATRO AÑOS JUNTOS, TAMBIÉN SE FUE MI HIJO PATRICIO CON SU PAPÁ: MARISOL DEL OLMO

Marisol Del Olmo, una de las protagonistas de Carmen Armendáriz en Te acuerdas de mí, telenovela que se estrenó el 18 de enero y pasa todos los días a las 21:30 hrs.



Shanik (S): Marisol, tu última relación, con Jerónimo Rodríguez, quien es director de fotografía, se acabó a principios de este año, ¿estás triste?

Marisol del Olmo (MO): A principios de este año terminé con Jerónimo después de una relación de cuatro años, a veces las bendiciones de Dios vienen mal envueltas, pero Dios me cuida mucho y este momento es para sanar, reencontrarme, reconstruirme, a veces la vida te rompe, pero esta vez como nunca antes siento que es una aventura para ver qué quiero, disfrutar mi trabajo al cien, mi casa y para eso, se tenía que ir quien se tenía que ir.

Al momento parece algo inexplicable, pero con la distancia y en perspectiva vi que nos hacía falta arreglar muchas cosas en nuestra relación, él estaba haciendo una serie en Cancún, por lo que estuvimos separados casi tres meses, la pandemia, las responsabilidades, todo eso nos agobió y poner un alto fue de las cosas más sabias que podíamos hacer para arreglarnos a nosotros mismos.

S: ¿Te enamoraste de otro Marisol?

MO: Para nada, no es mi estilo, mi carrera nunca ha estado basada en escándalos.

S: ¿Se rumoró que Marimar Vega coqueteó con tu pareja y que incluso Horacio Pancheri terminó con ella por lo mismo?

MO: No puedo hablar sobre algo que no vi, que no viví y en donde no estuve, gracias a Dios, a cada quien le corresponde tanto sus pompas como sus opiniones. Yo tengo mis motivos que son muy claros para no estar con él y él tendría los suyos, pero en este momento la vida me está regalando un tiempo para mí, para voltearme a ver.

S: ¿Piensas volver con Jerónimo?

MO: No sé, la vida dirá, no te puedo decir sí o no, este viaje no se trata ni de Jerónimo ni de nadie más, se trata de mí, de volverme mejor ser humano, de no perder mi esencia, y afrontar la vida y ya si alguien va o viene, pues, ¡está quien tenga que estar!

S: ¿Pero, no te piensas quedar sola?

MO: Me queda claro que sola no me voy a quedar, pero me tengo que convertir en la persona con la que quiero salir, si quieres encontrar un bombón pues primero tienes que ser un bombón, si no, te encuentras pura cosa fea en el camino.

S: Tienes dos hijos, Isabella, a quien tuviste con el comediante Pierre Ángelo y que ya cumplió 21 años y estudia comedia musical en Nueva York y Patricio cuyo papá en algún momento te demandó porque decía que no dejabas verlo, ¿verdad?

MO: Sí, me salieron dos hijos actores, Isabella y Patricio que ya cumplió 11 años y es el hijo que tuve con el actor español, Rubén Zamora y ha sido extraño pues no sólo se fue mi pareja de mi vida, Jerónimo, también se fue Patricio, mi hijo, a él le tocaba pasar esta Navidad con su papá y se quedó a vivir unas vacaciones extendidas con él y te puedo decir que soltar a Patricio ha sido todo un ejercicio emocional.

S: Entonces, ¿ahora vives sola?

MO: Isabella está aquí conmigo en mi casa, regresó un tiempo de Nueva York por la pandemia, pero se va todo el día a tomar sus clases en línea y regresa ya en la noche, como a las 9:15 justo para ver la telenovela en la que yo actúo, “Te acuerdas de mí”, concluyó Marisol del Olmo, una de las mejores y más completas actrices que conozco: canta, baila, es comediante, actriz seria y, como persona, es adorable.

POR SHANIK BERMAN

