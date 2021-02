Dulce: “Los hijos no tienen que pagar por el mal gusto de sus madres”

Dulce, le pregunté a la cantante: ¿Si Giovani, papá del hijo de Ninel Conde siguiera con tu hija Romina, al hijo que se estarían peleando sería a tu nieto?

“Bendito Dios se lo quedó Santa Ninel, pero jamás habría ocurrido, el niño no debe pagar por tu mala elección ni por tu estupidez y no hablo de Ninel y Giovani, es injusto que a los niños les prohiban convivir con sus papás, esos dramas los sufrí en carne propia pues mi mamá le negó a mi papá el derecho de vernos por no dar manutención, le decía: -Lárgate, tú no ayudas en nada y no eres responsable- mi papá le rogaba: -Porfavor, quiero ver a mis hijas y mi papá se tenía que ir y yo llorando le pedía: -No te vayas papá-. A mí que me importaba si mi papá tenía dinero o si mi papá le puso los cuernos, yo quería a mi papá a mi lado y me enojaba con mi mamá a la que le tuve rencor muchos años, después lo comprendí y afortunadamente pude disfrutar de los dos al final cuando se juntaron de nuevo y la historia terminó cuando a mi papá le dio un infarto súbito y murió y para evitar eso, siempre alimenté la relación entre mi ex marido y mi hija Romina que hasta un restaurante hicieron juntos”.

¿Tu hija Romina te golpeó como alguna vez dijo Giovanni Medina, ex de Ninel Conde?

“Mi hija fue novia de Giovani, él no la maltrató, cuando cortaron, él golpeó algo, voló un tenedor que golpeó el labio de mi hija y ella no quiso saber más de él y por eso él la acusó en una entrevista de golpearme lo cual me provocó tal coraje que terminé en el hospital operada de la vesícula. Mi hija me ama, discutimos pero jamás en la vida me ha pegado por eso me dolió que Giovanni pusiera en entredicho la relación que tenemos mi hija y yo, él lo dijo cuando lo desenmascaré y andaba con Ninel, desgraciadamente nadie escarmienta en cabeza ajena, ella no lo quiso creer y los dos están pagando las consecuencias, mi mensaje para él es que ahora se da cuenta de lo que se sufre por un hijo”. Concluyó la divina cantante Dulce.

“EL POTRILLO” HACE CATAFIXIA, AHORA VA A JUGAR A LAS MUÑECAS CON SU NIETA Y YA NO LO HARÁ CON LAS DE CARNE Y HUESO

El “Potrillo” cantará una canción de cuna en honor a su futura nieta: “A la ruru nena” o una de Cricri, además de hacer catafixia porque va a jugar a las muñecas con su nietecita en vez de hacerlo con muñecas de carne y hueso. Su hija, Camila, en cuanto nazca la beba le va a colgar en su puerta un letrero que rece así: “Abuelo ocupado, favor de pasar a la siguiente puerta” lo cual es una pérdida para todas las mujeres que amamos con locura a Alejandro Fernández.

POR SHANIK BERMAN