Otros 400 mmdp a la basura

Sus críticos acérrimos nunca le ven nada bueno al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay cosas que hace muy bien, donde carece de rival y nadie en el mundo le llega a los talones, como tirar dinero, por ejemplo. Eso sí lo hace como nadie y, además, presume de austeridad.



En los próximos meses se dará el lujo de tirar algo así como 400 mil millones de pesos de los impuestos que usted y yo pagamos. Eso es lo que, estiman los expertos, costarán las demandas por los contratos cancelados y las expropiaciones bajo cuerda derivadas de la contrarreforma eléctrica, esa que acaban de aprobar sus acólitos en el Congreso.



En eso tiene experiencia. Tirar el dinero a la basura es lo suyo. Lo hizo incluso antes de que empezara su gobierno, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ahora se sabe, gracias a la Auditoría Superior de la Federación, que ese chistecito le costó al país 332 mil millones de pesos, más lo que se acumule por el 70 por ciento de los bonos que siguen en manos particulares. Ese piquito podría significar otros 168 mil millones de pesos. Lástima que la ASF se dobló y cambió las cifras.



Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero se podría comprar una flota de 50 aviones presidenciales, igualitos al que no puede vender. Si juntamos el aeropuerto de Texcoco y la contrarreforma eléctrica ya tendría para un centenar de aviones igualitos a ese que no tiene ni Biden. Pero, desde luego, eso no es todo. Hay muchos más ejemplos, pero solo vamos a agregar dos, el de Petróleos Mexicanos y el de la Comisión Federal de Electricidad.



En Pemex, López Obrador puso a un amigo suyo, amigo de correrías políticas y paisano, ingeniero agrónomo, pero, sobre todo, hombre de fe ciega y confianza absoluta. La producción de crudo cayó a niveles de hace 45 años y la refinación también se desbarrancó. El año pasado, la empresa perdió 480 mil millones de pesos, un 38 por ciento más que el año anterior. Y eso que el gobierno federal le inyectó 368 mil millones de pesos. O sea, en plata, en Pemex han tirado a la basura un millón de millones de pesos, bajita la mano.



En la CFE puso a un dinosaurio casateniente, un latifundista urbano, Manuel Bartett, quien se ha dado el lujo de inventar documentos para justificar los apagones. Bueno, pues la CFE, que antes tenía ganancias a pesar de que sus trabajadores no pagan la luz y le perdonan el cobro a los paisanos del presidente, el año pasado tuvo pérdidas por 78 mil millones de pesos, sin contar que los cambios al contrato laboral, por medio del cual ahora se pueden jubilar con 20 años de servicio, representó un gasto extra de 84 mil millones de pesos.



Pues sí, no todo lo hace mal el presidente. El mal lo hace muy bien. Tirar el dinero a la basura es lo que mejor le sale.

FERNANDO HERRERA

POLÍTICO MEXICANO

dza