Peligro de reapertura de casino clausurado

Los vecinos del municipio de Zamora, en Michoacán, quieren evitar que el Casino Uno Bingo & Sport Book reabra sus puertas, ya que en los últimos días han notado mucho movimiento en el inmueble que antes ocupaba dicho Casino, situación que los tiene muy preocupados.

El casino, propiedad de la empresa Promotora Mexicana de Entretenimiento, S de RL de CV, que se inauguró en el 2014, únicamente duró cinco meses en operación, pues la propia Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación consideró que no tenía los permisos pertinentes para funcionar un día más, así que fue clausurado de forma definitiva.

Dicha empresa cuenta con dos casinos más en Michoacán, además del Casino Uno Bingo & Sport Book, en Zamora; todos ellos clausurados por la Dirección general de Juegos y Sorteos, ahora a cargo de Alma Itzel De Lira Castillo. El anterior director, Luis Calvo Reyes fue relevado del cargo tras su renuncia en septiembre del 2020 y se encuentra actualmente en investigación.

Adicionalmente a la falta de documentación en regla, los vecinos estaban cansados de que el casino corrompiera a los jóvenes. La promesa de dinero fácil sin esfuerzo y las constantes “promociones” para atraer hasta a adolescentes, no gustaban nada entre los padres de familia y maestros de Zamora.

El detonante del hartazgo fue, sin embargo, el ambiente no muy recomendable que se formaba alrededor del lugar, no solo alejado de los valores familiares que defiende el municipio sino incluso con altercados en los que tuvo que intervenir varias veces la policía.

La actual directora Alma Itzel De Lira Castillo, tiene la encomienda de no otorgar ni un permiso más para la apertura -ni reapertura- de casinos, siguiendo las directrices del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En enero del año pasado, el mandatario aseguró en la conferencia mañanera que la actual administración federal no concedería ninguna ventaja a los establecimientos de juego. Ni en Michoacán ni en ningún lugar de México: “nada de casinos, en todo el país, no somos lo mismo, la gente votó por un cambio”, afirmó.

Por eso, resulta sospechoso que “alguien” en la Dirección general de Juegos y Sorteos de la Segob quiera revivir un permiso. ¿Estará enterada de esta situación Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia?

Habrá que estar pendientes de la actuación de las autoridades encabezadas por el alcalde Martín Samaguey, al que Morena apoyó para llegar a la presidencia municipal, porque estamos en período electoral y no vaya a querer dejar este “regalo” a la siguiente administración del municipio. Sus compañeros de partido y los vecinos de Zamora esperan que cumpla con los votantes e impida la reapertura del casino clausurado.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL.COM

