Seguridad y elecciones de gobernadores 2021 (II)

Continuamos con la serie de análisis cruzados sobre elecciones, encuesta de gobernadores y percepción de seguridad. Seguiremos usando la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Heraldo Media Group. Utilizaremos también la encuesta de gobernadores de Caudae Estratégicas y esta casa editorial. Para mostrar el índice de víctimas y la percepción de inseguridad utilizaremos la información del INEGI.

Michoacán. El último estado que le queda al PRD, sin gobierno de coalición, puede ser arrebatado por Morena. El candidato de Morena-PT es un profesor de la disidencia histórica magisterial, actualmente alcalde de Morelia con una ventaja pírrica de 6 puntos frente al candidato del PRI, Carlos Herrera, que encabeza la coalición con-PAN y PRD.

Silvano Aureoles es el tercer gobernador con la peor aprobación nacional con solo un 19% y una desaprobación del 81%. Michoacán tiene una percepción de inseguridad por debajo de la media nacional con 61% (nacional 685). Sin embargo, analistas y periodistas consultados me indican que la moneda sigue en el aíre. La gestión de Morón como alcalde de Morelia no fue la mejor en términos de seguridad. El 72% de sus ciudadanos se siente inseguro, aunque hay que decir que Morelia no se encuentra entre las 10 ciudades con mayor nivel de percepción de inseguridad. Extraoficialmente me comentó un periodista que conoce las entrañas de la política en Michoacán que Silvano mantiene comunicación con Morón así como con todos los candidatos, incluyendo al líder de las autodefensas de La Ruana Hipólito Mora de RSP. Escenario: Nada para nadie.

Nayarit. La encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Heraldo Media Group da un margen muy holgado de 35 puntos al candidato de Morena, el senador con licencia Miguel Ángel Navarro. Nayarit se convirtió en un narco-estado bajo la autoridad del ex gobernador Roberto Sandoval (PRI), actualmente prófugo de la justicia.

El actual gobernador, Antonio Echeverría (PAN), tiene un alto índice de opinión negativa de su gestión, 7 de cada 10 nayaritas desaprueban su gobierno. La inseguridad estatal no es un factor que juegue en contra de la senadora panista Gloria Núñez y posible candidata “oficialista” de la alianza con PRI y PRD. Nayarit es uno de los estados con menor nivel de percepción de inseguridad con 52%. Recordemos que el ex procurador de Nayarit, Edgar Veytia, se declaró culpable por narcotráfico en EU. Esta entidad es un estado colchón que amortigua la presión de dos estados con fuerte presencia del narcotráfico: Sinaloa y Jalisco. Escenario: Morena le arrebata al PAN una gubernatura.

Agenda estratégica: Hoy es un día estratégico para la relación México y EU por la llamada que sostendrán los presidentes de ambos países. En EU saben que el presidente mexicano pedirá respeto a las decisiones de política energética pero que podría pedir acceso a millones vacunas contra Covid-19. Biden puede pedir repensar la reforma energética propuesta por López Obrador. México reconocerá la iniciativa de ley de Biden que permitiría la regularización de al menos 6 millones de indocumentados mexicanos.

