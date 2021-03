Las alianzas electorales y las reales

La alianza opositora entre PAN, PRD y PRI se concretó en 10 de las 15 gubernaturas y en 171 de las 300 diputaciones de mayoría relativa, pero Yucatán es uno de los estados en donde estos partidos optaron por contender separados en 25 diputaciones locales y 106 ayuntamientos.

Sin embargo, se teje un acuerdo entre el gobernador Mauricio Vila y el senador priista Jorge Carlos Ramírez, para apoyar a este último en su carrera por la alcaldía de Mérida.

Vila es uno de los mandatarios panistas mejor evaluados del país, situación que lo coloca como un fuerte aspirante a la Presidencia de la República en 2024, y desde ahora tiende redes con aliados de otros partidos. Esa sería la razón por la que, desde ya, suma esfuerzos para que el priista Ramírez Marín llegue a la alcaldía de la capital de su entidad, haciendo a un lado, incluso, al actual edil, el también panista Renán Barrera.

En aquella plaza es sabido que no existe una buena relación entre el alcalde y el gobernador, aunque sean del mismo partido, por lo que es mejor asegurar, desde ahora, con Ramírez, un priista que cuenta con una estructura en Mérida y el estado. Incluso, fue el senador más votado de todo el PRI. Con esta alianza de facto, Vila aseguraría una transición ordenada en los municipios y frenaría el crecimiento de otras fuerzas políticas, aunque no está por demás decir que Morena aún no cuenta con la solidez para ser competitivo.

MC, a su vez, comenzó recientemente a formar una base sólida, bajo el liderazgo de la ex gobernadora Ivonne Ortega, quien en pocos meses ha logrado sumar a destacados personajes del empresariado y política del estado. Una razón más para hacer alianzas con otros políticos, aunque no sean de su partido.

***

Y a propósito de alianzas, unidos PAN-PRI-PRD tienen la oportunidad de arrebatarle a Morena la alcaldía Álvaro Obregón, una de las joyas de la corona electoral y la tercera más importante en la CDMX. Y es que, a unas semanas del registro de candidatos, no definen aún a su gallo, pero en los últimos días ha trascendido que Alfonso Rivera es la carta fuerte del PRI.

Cuenta también con el visto bueno del PRD e, incluso, algunas simpatías dentro de las filas del blanquiazul; sin embargo, la cúpula panista no ha tomado la decisión, porque llevan mano con paridad de género y tienen previsto que vaya una mujer.

Dicen los que saben que el exdelegado federal de Sedesol, Rivera, es el único que podría ganarle a Eduardo Santillán, el abanderado de Morena. ¿Será?

***

Y en Puebla también andan muy movidos con las elecciones. En Palacio Nacional preocupa la elección de la capital, debido a que Claudia Rivera sale mal en las encuestas y Gabriel Biestro no cuaja, su origen jalisciense le pesa. Y hay quienes dicen que los finalistas son Alejandro Carvajal y Eduardo Rivera.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Lobos de una misma camada, no se hacen nada”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

jram