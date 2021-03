El tesoro de un coleccionista particular

“Escena de la calle en Montmartre” muestra a una pareja paseando por el típico barrio parisino y pertenece a una serie de pinturas que el artista neerlandés elaboró mientras se hospedaba con su hermano Theo en la capital francesa.

Han pasado más de 130 años para que la pintura se exponga nuevamente; la casa Sotheby´s la pondrá en venta el próximo 25 de marzo, pero antes de realizar la subasta, ésta se exhibirá en las sucursales que dicha casa tiene en París, Ámsterdam y Hong Kong.

Según Sotheby´s, la pintura se encuentra registrada en algunos catálogos, pero nunca se ha expuesto. A pesar de que Vincent no vendió un cuadro en vida, Fabien Mirabaud, el comisario de la venta, explicó que posiblemente la pintura se la quedó Theo, después pasó por algunos intermediarios más y antes de 1920, ya estaba en manos de la familia que la resguardó durante todo este tiempo. Para Aurélie Vandevoorde, directora de arte moderno e impresionista de Sotheby´s, esta obra “es un testimonio muy interesante del Montmartre de finales del siglo XIX, donde se puede descubrir un barrio muy bucólico, así como los molinos que convirtieron al “Moulin de la Galette” en un lugar de ocio muy valorado por los parisinos”.

En su libro The sacred grove: essays on museums, S. Dillon Ripley, quien fue ornitólogo y secretario del Smithsonian Institution por más de 20 años, señala que coleccionar es uno de los instintos más antiguos y añade que la “cultura… crea colecciones y las colecciones crean cultura”.

Desde mi punto de vista, la figura del coleccionista particular me parece especialmente meritoria, pues se trata de personas que aman verdaderamente sus obras por su belleza o por su historia familiar. Un coleccionista particular atesora, se hace cómplice de la obra, de la vida, del pensamiento y sentimiento del artista a través de la posesión de una o varias de sus obras y así el propio artista y su obra se inmortalizan ante sus ojos. El valor sentimental de la obra de Vincent que hoy sale de nuevo a la luz es muy significativo, pues según han expresado sus dueños, durante muchas décadas todos los miembros de la familia crecieron viendo la pintura, ya que siempre estuvo en la oficina del abuelo.

El papel de los particulares comprando obras de arte representa un apoyo fundamental en la creación artística y una forma de preservar las creaciones a lo largo del tiempo, conservando el patrimonio y en ocasiones, a la larga, también enriqueciendo los museos; pues muchas veces buena parte de lo reunido por el entusiasmo de dichas figuras, termina por confluir en estos espacios.

Hoy en día, gracias al uso de la tecnología y con la posibilidad de mostrar a un mayor público el legado de un artista, las obras que forman parte de una colección pública o particular es posible que también sean exhibidas a través de exposiciones inmersivas; donde únicamente mediante una excelente fotografía, se puede mostrar la obra a todo el mundo, sin necesidad de exponerla a que sufra algún daño o deterioro.

Evidentemente, observar una obra en persona es un acto que nunca podrá ser reemplazado, pero en estos tiempos es fundamental preservar el arte para que no se extinga y ello con lleva nuevos recursos para presentarlo y difundirlo.

POR BERNARDO NOVAL

CEO MUST WANTED GROUP

@BERNIENOVAL

@MUSTWANTEDG

