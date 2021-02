Se le cayó el sistema a López Gatell

Por enésima ocasión, Hugo López-Gatell se equivoca y, lo peor de todo, es que no tienen ni la capacidad ni la humildad para reconocerlo.

El poco poder que puso en sus manos el presidente Andrés Manuel López Obrador lo cegó por completo. No sabe que no sabe. Lo que ocurrió con el sitio web para registrar a los candidatos a recibir la vacuna contra el COVID-19 es el corolario de una cadena de errores del subsecretario y del titular de la Salud, Jorge Alcocer.

Ayer, en el día 3 de “funcionamiento”, el portal en cuestión volvió a “estresarse” por varias horas, según la explicación científica que dio el doctor López-Gatell para justificar su nuevo craso error. Por la noche, después de 72 horas, empezó a funcionar correctamente. Sin embargo, esta no fue la única pifia de la semana. El vilipendiado responsable de enfrentar la pandemia fue exhibido por su jefe y por sus propias palabras tras la confirmación de la llegada a México de la vacuna Sputnik V.

El 18 de septiembre, López-Gatell cuestionó la credibilidad de la revista científica que dio el aval a la vacuna rusa.

En aquella ocasión respondió a un texto que ponía en entredicho el manejo de la pandemia en México, y dijo: “En The Lancet relatan con soltura las características de la respuesta de México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos”.

Cinco meses después salió a decir lo siguiente: “Hoy 2 de febrero se está publicando en este momento en la muy prestigiada revista científica The Lancet los resultados del ensayo clínico fase 3 de Sputnik V, la vacuna rusa creada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología.”

Ese mismo día, la Cofepris dio su aval para que la fórmula pueda aplicarse en México sin ninguna restricción.

Con esto quedó demostrado, una vez más, que el subsecretario de Salud es víctima de sus enredos verbales, pero también de su falta de planeación para hacer frente a la pandemia.

La logística para poner en marcha la campaña de vacunación es un verdadero desastre, como ya lo hemos dicho en este espacio, y todos los días queda demostrado.

Todavía no terminan de inocular al personal médico público y privado, y quisieron pasar al siguiente nivel sin estar preparados. En tres días se frustró el registro de los adultos mayores. Y nadie dio la cara ni ofreció disculpas por la falta de capacidad técnica para responder a los desesperados gritos de ayuda que se escuchan a diario por todas partes.

Más de lo mismo: caciques, parientes, amigos, burócratas y personajes polémicos, forman parte de las listas de candidatos a diputados plurinominales del PAN y del PRI. No aprenden.

Con el asesinato de Leobardo Ramos, alcalde de Chahuites, Oaxaca, suman un total de 11 presidentes municipales asesinados en lo que va de este sexenio. El mayor número de víctimas mortales (4) lo tiene precisamente Oaxaca.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia”.

