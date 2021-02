Salud para la mayoría, el reto

La alianza sanitaria internacional por la Cobertura Sanitaria Universal 2030 (UHC2030, por sus siglas en ingles), anunció que la diputada mexicana Gabriela Cuevas, copresidirá su Comité Directivo junto al australiano Justin Koonin. El organismo internacional con 66 países miembro, busca acelerar el proceso de la Agenda 2030 en temas de salud, el reto no es menor, en la actualidad más de la mitad de la población a nivel global no cuenta con servicios de salud, si esto continúa así, la proyección para el 2030 será que 5 mil millones de personas carezcan de servicios mínimos de salud.

La historia del organismo data de 2007 cuando comenzó a trabajar en alianza con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo la agenda de los Objetivos del Milenio, para 2015 las metas impuestas comenzaron a ser más concretas, además que en ese año se involucraron gobiernos, organismos internacionales, la academia, iniciativa privada y otros actores que buscan que la salud se convierta en un derecho para todos. Que México tenga la representación de la diputada Cuevas Barrón, significa también, darle sentido a la agenda que la Cámara de Diputados dio el año pasado a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la reforma al artículo 4º de la Constitución, donde se elevó a rango constitucional el acceso a la salud universal. Por otra parte, en estos momentos de pandemia ocasionada por el COVID-19 y sus consecuencias, el organismo analizará a fondo las acciones que funcionaron, pero sobre todo las que fallaron a lo largo de los meses de crisis sanitaria.

OUTSOURCING, EN CANCHA DEL LEGISLATIVO

Quien tiene la pelota en su cancha, en el análisis de la iniciativa en materia de subcontratación, es el Poder Legislativo. De ellos depende el futuro del empleo y las inversiones de las firmas extranjeras ubicadas en México. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) que lleva Claudia Jañez, ya fijó su posición. Adicionar una rigidez excesiva como la pretendida a los mecanismos de outsourcing, sumada a pagos exorbitantes por la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU), frenará los planes de las compañías. Incluso, podrían reubicar parte de sus operaciones a otros países.

Estamos hablando de empresas como Fiat Chrysler Automobiles, GM, Bayer, Axa, Dupont, Daimler, Exxon Mobil, Arcelormittal y AT&T, entre otras. The American Society of Mexico, que dirige Larry Rubin, y que agrupa a las compañías norteamericanas, sostiene que erradicar la subcontratación representará una pérdida de inversión de Estados Unidos en México, así como desaparecer miles de empleos. No es cosa menor hablar de grandes inversiones. De ahí que los legisladores deben medir el impacto y no votar por el color de su partido. Ahora más que nunca, el mercado laboral requiere un impulso urgente ante la devastadora crisis económica y de empleo que registra el país.

