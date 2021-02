Quién es Ricardo Sheffield

En las mañaneras, Ricardo Sheffield aparece semana con semana al lado del Presidente de la República para dar a conocer el “Quién es quién en los precios…” y exhibir los abusos de algunos vivillos a los que él llama, burlonamente, angelitos.

Pero, y quién es este guanajuatense que encabeza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y cuya imagen —tan sólo por su asiduidad a las conferencias matutinas en Palacio Nacional— supera la de una buena parte de los secretarios de Estado.

Bueno, por lo que nos dice el propio Sheffield, “no soy ni fifí, ni chairo…; soy un poquito de los dos”.

Su primer acercamiento a un partido –por ahí de los 18-19 años de edad— fue al del gallito: el Partido Demócrata Social (PDM). Sinarquista. Pero sus integrantes eran tan grandes, “el más joven de 60, 70 años, que no me sentí en ambiente”. Se retiró sin llegar a militar en él.

A los 25-26 años entró al PAN “porque era la única expresión —si no la más terminada, la mejor lograda que había en ese momento— que viviera de alguna manera la Socialdemocracia”.

De hecho, así se define en esencia el exalcalde de León, Guanajuato: socialdemócrata, socialcristiano. Y militó más de 24 años en el blanquiazul, hasta que el PAN se fue alejando cada vez más de la socialdemocracia y la extrema derecha del partido fue tomando el control.

En 2018, pegó el brinco y contendió bajo los colores de Morena por la gubernatura de Guanajuato. “Hoy en día me siento más cómodo dentro de Morena, porque Morena tiene mucho que ver con la socialdemocracia. Si analizas sus documentos, lo puedes constatar de manera muy puntual”, afirma.

Respecto de los radicales, que los hay en todos los partidos y en ocasiones se imponen, Sheffield apunta: “Como socialdemócrata, me peleé en el PAN contra la extrema derecha. Y ahora, como socialdemócrata también tendré… No lo he tenido hasta ahorita, pero podré tener algún encontronazo contra los otros extremos. Los extremos siempre son malos. Y no califico a nadie en particular porque no los conozco lo suficiente”.

¿El Presidente lo está enfilando para contender por Guanajuato? El titular de la Profeco responde: “Yo no acepto que me enfile el Presidente ni nadie. Yo enfilado estoy desde hace años. El niño es risueño y no ocupa que le hagan cosquillas…”

Ya llegarán los tiempos para entrarle, asegura.

Por lo pronto, vienen las elecciones intermedias en junio próximo. Sheffield cree que Morena “va a lograr avanzar, pero no será todavía un estado que se pinte de Morena de manera completa”.

•••

GEMAS: Obsequio de la Auditoría Superior de la Federación: “Se identificaron 68 beneficiarios del Programa (Jóvenes Construyendo el Futuro), por el importe total de 482.4 miles de pesos, que durante el ejercicio 2019 recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento”.

