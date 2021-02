Hacen mancuerna

La ratificación del nuevo embajador en EU, Esteban Moctezuma, es parte de la buena colaboración entre la Cancillería, de Marcelo Ebrard, y el Senado. Porque además se ratificó a la subsecretaria Carmen Moreno Toscano, y al representante ante la FAO, Miguel García Winder. Y respaldaron el plan de trabajo que presentó Roberto Velasco, encargado en América del Norte.

Fuera de la jugada

Quienes están de capa caída porque su apuesta de abandonar el PRI no les está redituando son José Narro Robles e Ivonne Ortega. Ésta última se incorporó a Movimiento Ciudadano, pero no ha sido contemplada para una candidatura. Y el doctor el PRD le ofreció llevarlo de candidato, pero es hora de que no le confirman ni le han llamado.

A lo seguro

Nos hacen ver que la candidatura de Jorge Argüelles, coordinador de la bancada del PES en San Lázaro, a la presidencia municipal de Cuernavaca es una apuesta para retener ese municipio, que se ha convertido en bastión de su partido. De hecho, nos dicen, postularlo a él fue vital para que se concretara la alianza con Morena y Nueva Alianza en la localidad.

Le tira a todo

La diputada morenista Carmen Medel Palma levantó la mano para competir por cuatro cargos a la vez. Ya se le concedió uno: fue nombrada presidenta de la Comisión de Salud, la cual ambicionaba desde su llegada a San Lázaro. Pero todavía va por más: quiere su reelección o ser la candidata a la alcaldía de Coatzacoalcos; y si no pega, ser diputada local.

Visión energética

Apuesta por energías limpias se hace en la CDMX. El titular de la Sedeco, Fadlala Akabani, suscribió un acuerdo con el director general de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, Johanes Hauser, para desarrollar una estrategia que permita acceder a energías limpias. Buscan reducir emisiones de bióxido de carbono derivadas de los procesos industriales.

