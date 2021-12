México en las aguas turbulentas del acuerdo transpacífico

Estados Unidos con Barak Obama negoció el Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP) con amplia cobertura y altos estándares comerciales, ambientales y laborales, creando precedentes normativos y buscando instaurar un bloque comercial frente a China, generando oportunidades alternativas para países de la región. Donald Trump por conveniencia política rechazó al TPP, aprovechando una exigencia popular interna antilibre comercio, mal entendida por quienes se sintieron perjudicados por la globalización y que culparon al comercio exterior de su infortunio, en vez de al cambio tecnológico, el verdadero villano. EU no administró bien el cambio estructural interno, lo que derivó en una reacción que se mantiene con Joe Biden, cuyo gobierno está dominado por intereses laborales, mientras China avanza implacable. Biden es igual o más proteccionista que Trump, como lo demuestra su reinterpretación alevosa de la regla de origen automotriz.

Como resultado del repudio de Trump al TPP, los 11 países restantes acordaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Mientras Trump abandonaba al TPP, China negociaba el Acuerdo Económico Comprehensivo Regional (RCEP), que es el mayor acuerdo del mundo en términos de población y PIB, aunque con menor cobertura y calidad que el CPTPP. Quedar fuera del RCEP significa menores ingresos para los socios, pero estar dentro implica mayor dependencia de China.

China solicitó recientemente su membresía al CPTPP, antes de que EU pida su reincorporación, paralizada a la espera de la implementación de medidas que permitan ganar una supuesta competitividad perdida, como precondición de sus sindicatos para su reingreso. Los miembros del CPTPP preferirían el regreso de EU a que China ocupe su lugar. Admitir a Beijing requiere del consenso de los miembros del CPTPP, lo que los pone en difícil situación por la posible furia china en caso de manifestarse un rechazo.

México está en situación particularmente delicada puesto que no podría tener un acuerdo con China ni siquiera a través del CPTPP, ya que el T-MEC se lo impide por ser considerada una “economía no de mercado”. El país podría ser expulsado del T-MEC en caso extremo, lo que sería un durísimo golpe a la economía mexicana.

México está atado legal, política, económica y geográficamente a EU. Formar parte del RCEP le es imposible y la solicitud de China para formar parte del CPTPP lo tiene contra la pared. Tendrá que decir no a Beijing esperando que otro lo haga antes, y aprovechar el T-MEC con competitividad y atrayendo cadenas de valor que buscan salir de China por causa de la pandemia y la guerra comercial, lo que no está sucediendo.

POR GERARDO TRASLOSHEROS

JENKINS GRADUATE SCHOOL, PECC MÉXICO Y COMEXI

@GTRASLOSHEROS

