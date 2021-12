Alzan la voz por nuevo impuesto

No cabe duda de que la propuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que dirige Luz Elena González, para crear un nuevo impuesto por el uso y explotación de la infraestructura capitalina dirigido a plataformas tecnológicas como Mercado Libre, Uber Eats, DiDi Food o Rappi, es un golpe más para la recuperación económica de nuestro país.

Es por ello que 9 organismos y asociaciones empresariales en conjunto, entre los que se encuentran la Asociación de Internet MX (AIMX), que preside Phillippe Boulanger, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), de Eric Pérez-Grovas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) de Enoch Castellanos, y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), bajo la presidencia de José Abugaber Andonie, manifestaron su rechazo a la iniciativa a la que calificaron de inconstitucional, ilegal, discriminatoria y discrecional.

También señalan que contraviene a la política del Gobierno Federal de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para no establecer más impuestos a la economía digital y afectará la evolución de este sector, impactando a personas que encuentran una fuente de ingresos en esta categoría. Es por ello, que la postura de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, al señalar que el impuesto no afectará ni usuarios ni a repartidores, fuera tan cierta como decir que el 7 por ciento de inflación no impactará a las familias mexicanas.

PREMIO A LA CIENCIA

El Consejo Mexicano de la Carne al mando de Ernesto Hermosillo, dará a conocer hoy a los ganadores del Premio a la Innovación e Investigación CoMeCarne 2021. Investigaciones de alumnos, profesionistas e investigadores fueron analizados por un jurado especializado. Los trabajos ganadores destacan por el impacto y relevancia en el desarrollo de nuevos productos cárnicos y mejoramiento de procesos de producción.

En el mismo evento, Eric Mittenthal, Director de Estrategia del Instituto de la Carne de América del Norte (NAMI, por sus siglas en inglés) asociación que representa a la industria americana de la carne y huevo, presentará los compromisos y acciones adquiridos a través del “Pacto por la proteína (Protein PACT, en inglés) considerado, por NAMI, el esfuerzo conjunto más importante de la industria cárnica en Estados Unidos enfocado a promover el bienestar de las personas, de los animales, las comunidades y el medio ambiente.

Solo para que nos demos una idea del impacto económico del sector cárnico para México: el valor de la producción que generan las tres principales especies (pollo, res y cerdo) superó en 2020 los 342 mil millones de pesos.

