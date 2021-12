Pobreza a mitad del camino

‘Primero los pobres’ fue la propuesta insignia de la presente administración. Con esa bandera se inició el sexenio, y sigue siendo enarbolada en viajes, discursos, mañaneras, arengas, campañas… A tres años de distancia, desde el poder se nos informa que se avanza a pasos agigantados en la atención prioritaria a los pobres.

¿Qué resultados objetivos se han obtenido de este esfuerzo gubernamental?

Parece una obviedad afirmar que si ponemos a los pobres en el centro de la atención, el objetivo es ayudarlos a salir de su situación de pobreza. También es obvio que para que esto suceda, se requiere proveer lo necesario para que las personas obtengan herramientas que los capaciten a fin de ascender en la escala social, y propiciar la creación y fortalecimiento de fuentes de trabajo, donde obtengan ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

Desde una perspectiva humanista que reconoce la dignidad de toda persona, ‘primero los pobres’ significa una determinación prioritaria para atender las ingentes necesidades de la población en situación de pobreza, para ayudarlos a ‘salir de pobres’.

‘Primero los pobres’ es un esfuerzo denodado por erradicar la pobreza extrema para que estas personas puedan pasar paulatinamente a niveles de menor precariedad. ‘Primero los pobres’ tiene que ver, desde el humanismo, con ayudar a las personas a crecer en conocimientos, a desarrollar sus capacidades, a adquirir satisfactores, a cultivar cualidades y virtudes. ‘Primero los pobres’ tiene que ver con aspiraciones, con ideales, con ambiciones, con movilidad social. ‘Primero los pobres’ tiene que ver con solidaridad, y con subsidiariedad.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe tomar en cuenta los siguientes indicadores para identificar la pobreza en México: ingreso per cápita, rezago educativo, acceso a servicios de salud y a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos, alimentación, cohesión social, accesibilidad a carretera pavimentada.

Tomando en cuenta estos indicadores, la medición de la pobreza del CONEVAL arroja los siguientes datos: En México, la población total en pobreza en 2018 era de 51.9 millones y en 2020 de 55.7, un aumento de 3.8 millones. La pobreza moderada creció en 1.7 millones: de 43.2 a 44.9. Y la pobreza extrema de 8.7 a 10.8, 2.1 millones.

A la luz de estos resultados, podemos ver que la intención no es disminuirla pobreza, sino mantenerla. Que el objetivo no es que los pobres salgan de pobres, sino que sigan siéndolo.‘Primero los pobres’ puede traducirse como ‘Que no se acaben los pobres’.

Programas sociales clientelares y transferencias directas, centralización de decisiones, abandono de proyectos exitosos, menosprecio de esfuerzos de la sociedad organizada, desmantelamiento de las instituciones, manipulación de necesidades.El humanismo no es lo que inspira al gobierno actual.

POR CECILIA ROMERO CASTILLO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC

