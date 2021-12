Audemars Piguet, exposición "Beyond the limits", en la Dubai Watch Week

Fundada en 2015 por Ahmed Seddiqi & Sons, la Dubai Watch Week es un evento bienal que proporciona una plataforma educativa para compartir conocimiento, establecer conexiones y celebrar la relojería. Pionera en la industria, intenta acercar a las comunidades y consolidarse como un evento imprescindible en el calendario anual de Dubái.

La manufactura suiza Audemars Piguet participó en la Dubai Watch Week que se celebró del 24 al 28 de noviembre de 2021 en el Gate Building del Dubai International Financial Centre (DIFC). Para celebrar la ocasión, el espacio de la manufactura acogió una exposición a gran escala titulada “Beyond the Limits: A Journey through Time, Design and Materials”.

La exhibición sumerge al espectador en el universo del Royal Oak Offshore. Este reloj deportivo robusto y pionero, lanzado en 1993, ha desafiado a las convenciones establecidas y ha encabezado la tendencia de los relojes extragrandes adaptados a los deportes y estilos de vida extremos. El Royal Oak Offshore adopta dimensiones aún más creativas con una amplia gama de materiales sumamente resistentes, tamaños y colores para encarnar el espíritu libre y rompedor de Audemars Piguet.

Esta exposición contextualiza el desarrollo del Royal Oak Offshore en la investigación de materiales de la manufactura, acelerada en los años 80 gracias a los nuevos avances tecnológicos y relojeros. Inspirándose en ámbitos tan diversos como la industria aeronáutica, la aeroespacial y la automovilística, Audemars Piguet exploró nuevos territorios expresivos y comenzó a experimentar con materiales de alta tecnología como la cerámica y el titanio.

La exhibición, dividida en dos salas, incluyó una selección de relojes antiguos y contemporáneos, entre ellos emblemáticos modelos Royal Oak Offshore. Materiales como la cerámica y el oro, a fin de entender mejor su transformación única en diseños relojeros ergonómicos de alta gama.

Sebastián Vivas, director de Patrimonio y Museo comentó al respecto: "Beyond the Limits" rinde homenaje a los 146 años de experimentación con materiales, proporciones y formas de Audemars Piguet, plasmados en relojes pioneros construidos para resistir el paso del tiempo. Desde 1993, la caja de gran tamaño y la estética robusta del Royal Oak Offshore han proporcionado a la marca una plataforma de innovación asombrosa".

POR FABIOLA PÉREZ RICO

COLABORADORA

@fabiola_perezrico

