12 uvas para despedir al 2021

A finales del siglo XIX, algunos periodistas comenzaron a publicar la tradición de las 12 uvas y que estaba tomando mayor fuerza en América Latina. Al resonar de los doce campanazos del año nuevo, por cada una de ellas se pide un deseo.

La tradición dice que la fruta traerá buena fortuna, pero este año, más que deseos el país necesita reforzar unos cuantos imperativos morales y que deben estar en la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores.

La primera uva. No se puede ocultar el aumento de feminicidios en México. Mi deseo es que no se repetir un año más en donde las mujeres no estén seguras. Diez mujeres al día fueron asesinadas durante 2021, de acuerdo con las cifras más recientes.

La segunda uva. Justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, que han sido ignoradas por las autoridades como las que han sido atacadas con ácido. Un ya basta a las autoridades, urge el apoyo psicológico y médico a las víctimas de este tipo de violencia, que se tipifique el delito en los distintos Códigos Penales de forma autónoma y den mayores sentencias para los agresores.

La Tercera uva. Persecución y sentencia severa para acabar con los agresores de los niños y niñas. Nos avergüenza ocupar el primer lugar en contenidos de pornografía infantil y segundo en abuso sexual. Ya no es necesario que encada elecciones, políticos de distintos partidos se sumen, debe haber soluciones.

La cuarta uva. Abasto de medicamentos en el sector público. Ya llevamos desde 2018 con un verdadero desastre en el terreno de la entrega de fármacos. Ya sabemos en dónde está el error, en esta administración cambiaron los procesos de adquisición y distribución de manera atropellada y poco estructurada. Literal se terminó 2021, prometieron que se solucionaría el problema, pero sumamos otro año más sin medicamentos ni tratamientos para niños y adultos con cáncer.

La quinta uva. ¿2022 otro año sin medicamentos? No se puede repetir la historia, insisto en otra uva porque para el próximo año, el 45% de compras de medicamentos quedaron desiertas las licitaciones. La iniciativa privada no ve viable las condiciones que impone el gobierno, por los tiempos de entrega. Recordemos que se requiere a menos seis meses para procesar las medicinas, desde que se consigue y compra la materia prima, hasta que llega a los anaqueles de los hospitales. ¡Ufff!

La sexta uva. Para todos los políticos que presumen que el empleo se ha recuperado y que los trabajadores del país han regresado a su espacio de trabajo; pues muchos reciben menos de un salario mínimo o han decidido emplearse en el sector informal, en donde no tienen las prestaciones ni seguridad social. Urge mejorar las condiciones laborales para impulsar el consumo.

La séptima uva. Para los mexicanos en general. Ojalá que todos los que se indignan y se escandalizan y recriminan en redes sociales por el abuso descarado de los políticos que han mal uso del dinero público, recuerden por quién votaron. Mi deseo es que logremos pasar de los ácidos trinos al castigo en las urnas. De las quejas al cambio y renovación de la dirigencia y de las estructuras políticas tradicionales.

La octava uva. No más aumentos a los combustibles. Dejen de pegarle a los bolsillos de los mexicanos, los precios de las gasolinas y el gas han aumentado y seguirán en 2022 tras el aumento del IEPS; pese a que el gobierno advierta que no se ha subido. Para los mexicanos no es lo mismo pagar 100 pesos que 120 pesos. No importa a qué bolsa caiga la diferencia, el hecho es que se paga más. No justifiquemos el alza.

La novena uva. No al alza de precios. Urge reactivar a la economía, atraer los capitales, la inversión extranjera directa. Comenzar a desarrollar proyectos de infraestructura. Ya es suficiente con haber tolerado la inflación más alta de hace 20 años y sumemos que para 2022 habrá un alza de 7.36% IEPS en gasolinas y en la venta de cigarros y refrescos.

La décima uva. Vacunas para todos. No olvidemos que estamos en plena pandemia y que necesitamos reforzar y proteger nuestro sistema inmunológico. Los diputados de Morena reasignaron 1,500 millones de pesos para vacunas y el gobierno no tiene planeado renovar los contratos para adquirirlas. ¡UFFF!

El resto de las uvas. Mis mejores deseos para las familias mexicanas que tienen que luchar con y adaptarse a esta nueva normalidad; a la crisis económica y a la crisis política por parte de algunos miembros del gabinete del Presidente; para los emprendedores que contra el viento están logrando conservar sus empleos y para las mamás que tienen este halo de esperanza de que puedan encontrar a sus hijos que les han sido rebatados. Todos esperamos un ¡Feliz Año Nuevo!

Engge I. Chavarría Hernández

Periodista

TWITTER @Enggechavarria

5530104727

MAAZ