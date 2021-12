Sandra Echeverría: Nunca me he involucrado en ningún escándalo y ayuda que mi relación con Leo de Lozanne es muy estable

¿Estás contenta con tu vida ahora que tú, Leonardo de Lozanne y tu hijito Andrés en México? le pregunté a Sandra Echeverría.

“Es el mejor momento de mi vida y lo digo de corazón, primero porque mi familia hermosa es lo máximo para mí, tengo un trabajo que me apasiona y haber estado en Quién es la Máscara, como Androide y casi llegar a la final fue una gran oportunidad para mí, en este momento no puedo pedirle nada más a la vida”.

¿Sandra, cuál es la receta para nunca estar en un escándalo?

“Mejor jajaja y sigo intentando nunca estar en algún escándalo y mucho ayuda que soy muy estable en mi relación con Leo”.

¿Por qué te fuiste sola a Estados Unidos 10 años, antes de vivir con Leo?

“Fui a estudiar actuación, canto, improvisación y comedia y ya estando en Estados Unidos me salieron oportunidades, pero como mujer es muy difícil irte sola a un país nuevo en el que no conoces a nadie, sentí soledad aunque precisamente ese aislamiento es lo que hizo que me preparara más a fondo como actriz y cantante.

MIENTRAS VIVIMOS EN LOS ÁNGELES, LEO Y YO ÍBAMOS A COMER CON ALESSANDRA ROSALDO Y CON EUGENIO DERBEZ

Cuando vivían tu y Leo en Los Ángeles, ¿salían socialmente como amigos con los mexicanos que viven ahí, como Eugenio Derbez, Omar Chaparro o Kate del Castillo?

“Algunos si nos veíamos, yo me llevo muy bien con Jaime Camil, con quien además trabajé y muchas veces mi marido y yo nos íbamos a comer con Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, también conviví mucho con Martha Higareda y con Ana Claudia Talancón hicimos una gran amistad”, dijo Sandra quien compuso el hermoso tema musical de La Usurpadora, entre muchos otros temas.

¿Es cierto que mientras grabaron La Usurpadora Carmen Armendáriz, la exitosa productora y tú se pelearon?

“Cuando el proyecto es muy importante como fue La Usurpadora hay diversas lupas encima de uno, pero no me sorprende porque de todas las protagonistas dicen que se pelean con alguien durante sus proyectos y he notado que realmente nadie se salva de ese tipo de rumores: Paz Vega, Camila Sodi, yo, y todas las que hacen papeles protagónicos pero únicamente son chismes porque en la realidad, Carmen y yo tenemos una gran relación, le agradezco la oportunidad que me dio de participar en la telenovela y te aseguro que trabajaremos juntas de nuevo.” concluyó la bella Sandra Echeverría quien actuó de hija de Salma Hayek en Salvajes, una de las primeras películas que hizo en Estados Unidos, que le trajo fama muy jovencita, así como ahora ser finalista en Quién es la Máscara le ha traído muchos seguidores como cantante.

POR SHANIK BERMAN

