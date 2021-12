2021, GEMAS de López Obrador

La rijosidad, la puya, el reclamo, los regaños, son parte del “estilo personal de gobernar” de Andrés Manuel López Obrador. Le encanta ese juego. Y este 2021 no fue la excepción.

Sólo que esta vez –más malhumorado que en sus dos años anteriores al frente del gobierno- el tabasqueño tundió parejo a propios y extraños, e incluso expulsó del “paraíso” a algunos de sus más cercanos colaboradores: Julio Scherer, Gabriel García, Arturo Herrera, Santiago Nieto, entre otros.

Entrado el año, retó a algunos de sus contrincantes favoritos (intelectuales y medios de comunicación) y les advertía:

“Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores, ni al sabiondo de (Gabriel) Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable”.

Por el financiamiento que el gobierno de Estados Unidos otorga a algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (otro de sus blancos favoritos) en México, declaró: “La Embajada de Estados Unidos reparte 'máiz' con gorgojo".

Felipe Calderón no se iría en blanco: “Iberdrola se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al ex presidente Calderón”.

Los magistrados del Tribunal Electoral (le tiró a dos candidatos a gobernador: Félix Salgado para Guerrero y Raúl Morón en Michoacán) tampoco se salvaron:

"No han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas. Ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo; entonces, ya no les tengo confianza”.

La ausencia de “remanentes” del Banco de México, además de costarle la reelección a Alejandro Díaz de León como gobernador del banco central, alcanzó a uno de sus ex subsecretarios de Hacienda: “Gerardo Esquivel ya se volvió ultra tecnócrata”.

Los azotes alcanzaron a las universidades, a todititas: “No sólo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”.

El aspirante (de nueva cuenta) a la candidatura presidencial del PAN, Ricardo Anaya, entró a sus listas:

“Yo no di instrucciones de que se le castigara o investigara…; pero debería enfrentar las cosas y aclarar cuál era su relación con (Enrique) Peña, cuántas veces se entrevistó, cuál fue su papel en la aprobación de las reformas estructurales, quién le aconsejó que amenazara a Peña con meterlo a la cárcel, por qué lo hizo…”

El desabasto de medicamentos –finalmente reconocido- mereció un regaño público al secretario de Salud y al titular del Insabi:

"Ya tenemos que terminar de resolver el problema de abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”.

La grosería a los ministros de la Suprema Corte –excluirlos de la comida luego del informe de Arturo Zaldívar- fue seguida de este comentario mañanero: “El presidente de la Corte es un hombre honesto, íntegro y honrado; no podría decir lo mismo de otros ministros…, y tampoco de magistrados, de jueces”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no podía faltar. Sobre todo después de aplazar la revocación de mandato, lo que les valió toda una campaña en contra del aparato gubernamental (gobernadores de la 4T incluidos) y enésima filípica:

"Los que se hacían llamar demócratas, pues están demostrando que no lo son, que todo era una farsa, porque esa era una de las características del antiguo régimen: la simulación"

Terminamos con una gema involuntaria, al son de “no me ayudes compadre”, para Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección Quién es quién en las mentiras:

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras…”

-0-

GEMAS: Obsequio de AMLO: “No estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre”.

