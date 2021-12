Se suspende la pandemia por vacaciones

Hace un par de días, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que, por vacaciones, se suspende la pandemia. “La vacuna va a descansar”, así nos hizo saber, de manera relajada, para que no nos vayamos a formar ni entre el 23 y el 25 de diciembre, ni entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, de donde se sigue que la pandemia hará lo mismo.

El gobierno chilango, en realidad, va de la mano con toda la 4T, que hace tiempo que mandó a la pandemia de vacaciones. Gatell, recordarán, ya lanzó lo de que “no hay evidencia científica” con la variante ómicron, que es su manera de mandarnos a organizar fiestas covid; ya dijo que en una de esas hasta el virus nos ayuda a ahorrar en vacunas, por aquello de la inmunidad de rebaño; y también aclaró que por lo tanto no: que no se suspenden actividades, que no se suspenden vuelos de fuera, que no se vacuna a más gente ni se hacen más pruebas. Qué serenidad, qué prestancia. No como la Universidad de Harvard, que avisó de que los hospitales gringos estaban en camino de la saturación decembrina; ni como la Unión Europea, que habló de que ómicron va a “ensombrecer” estas fiestas; ni como la OMS, cuyo titular dijo que esta variante se expande a un ritmo “nunca visto”; ni como Canadá, que recomendó evitar viajes al extranjero y prohibió la entrada a viajeros de varios países; ni como el Reino Unido, que disparó las alertas porque los casos se están duplicando cada dos días; ni como Israel, que decidió también suspender vuelos. Tampoco le vamos a hacer caso al súper virólogo alemán que alerta de que las personas no vacunadas están en serio peligro, y de que cada vez hay más niños en los hospitales. Nah. Aquí: austeridad republicana y Guadalupe Reyes.

Claro que no solo la vacuna se va de vacaciones. La 4T, con ese estilo relax, como de whisky con Rivotril y temazcal, va a descansar también de cualquier preocupación con la seguridad pública. “Pero esas vacaciones las adelantaron como tres años”, dirán ustedes, queridas lectoras, queridos lectores. Y sí. Ahí está la otra matanza, la de los balazos, que se suma a la de la pandemia. Pero ahora se la pueden llevar incluso más leve porque los gringos anunciaron recompensas de cinco millones de dólares por información sobre los hijos del Chapo. Que trabajen ellos. Como también parece que va a haber parón de actividades en lo de los oncológicos: siguen sin aparecer aunque dicen que ya los compraron, y ya se vinieron encima las posadas. El ponche y las enfermedades no combinan bien, sabemos. Al menos, las enfermedades ajenas. Nos vemos en enero.

Sí, la 4T va a tomar unas merecidas vacaciones. Claro que hay actividades esenciales que no pueden detenerse: el país se caería a pedazos. Me imagino que todavía falta una semana de mañaneras, por lo bajo. Ni que fueran unos irresponsables.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

