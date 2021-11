Apenas es miércoles. Date cuenta, amigo chairo

No hay manera de estar tranquilos.

Un día, parece que bajó un rayo del cielo, como supone uno que eventualmente pasa con los buenos cristianos, a los que termina por recompensárseles tanta fe, y llenó de templanza, serenidad, buen sentido y buenos modales a nuestro Presidente. Que lo iluminó, pues. Miren si no lo del encuentro con Biden y Trudeau. Aunque se alargó demasiado su participación, otra vez, y aunque no se privó de dar clases de Historia, la verdad es que usó cubrebocas, se vistió con decoro y zapatos boleados, no mentó madres contra algún país, abrazó ecuánimemente al T-MEC, se desmarcó de China —una sorpresa luego del desfiguro de la Celac— y se deshizo en buenas palabras para Biden, que le cayó en el hígado cuando tuvo la osadía de quitarnos a nuestro Trump, e incluso para Trudeau, al que no pelaba hasta ese día.

Y le volvió el alma al cuerpo a más de uno. “Por fin el Presidente que esperaba”, se leía por ahí. “Ahí está el hombre íntegro que me llenó los ojos”. “Les dije que era un socialdemócrata, pinches fachas”, dejaba ver otro. “Ahí se vienen las energías limpias, el feminismo, la vocación de diálogo, un chorro de bicicletas, una lanota para las universidades y el 6 por ciento de crecimiento con justicia social, lo que garantiza la paz en nuestro México”, decía con esos ojos húmedos de emoción un tercero. Sí: la felicidad para los equidistantes, la ilusión renovada para los que no califican como chairos de la línea talibana. Un “No me equivoqué” grandotote, como regalo navideño.

Y entonces, una tras otra, la arremetida contra el CIDE, que a tantos de esos chairo-centristas formó; y la noticia de que el Ejército incurrió en abundantes corruptelas en Santa Lucía; y el general Sandoval haciendo proselitismo por la 4T; y la noticia de que todas las ocurrencias ingenieriles surgidas de Palacio Nacional son asunto de seguridad nacional, de modo que se aprueban en caliente, pero los documentos se guardan en frío hasta el fin de la 4T (Dios no lo quiera); y Alcocer diciendo, sin cubrebocas, que o sea de que sí viene una cuarta ola de COVID, pero no le comenten a los medios...

Les digo: no hay manera de estar tranquilo, no al menos si perteneces al chairismo pudoroso, ese que intenta mantener cierta dignidad democrática sin abandonar la fe militante. Porque el Presidente, una y otra vez, te trata como macho golpeador: luego de maltratarte, te promete que va a cambiar y darte ese lugar que mereces… antes de volver a los maltratos. Seguramente conocen esa cuenta de Twitter en la que, cada siete días, se repite el mismo sketch: el capitán Haddock, machacado, dice: “Vaya semana, ¿eh?”, y Tintin, a su lado, contesta lo mismo: “Capitán, apenas es miércoles”. Pues eso: apenas es miércoles. En buen plan: amigo chairo, date cuenta.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

