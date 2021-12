Para qué sirve López-Gatell

Después de casi dos años de pandemia y de pensarle mucho, pero mucho en serio, resolví el misterio: sé para qué sirve Hugo López-Gatell. Créanme que no fue fácil llegar a puerto. Y es que no me refiero a la utilidad que tiene para el Presidente, más o menos clara, sino a su utilidad para nosotros, la ciudadanía, que es muy, muy distinta.

Porque no, el Doctor Muerte no nos es útil por sus aptitudes para la comunicación. El que en los primeros días parecía un profesional articulado, claro, terminó, y rápido, en esperpentos como el de la fuerza moral, el de las cosas no sirven para lo que no sirven así que no se molesten con los cubrebocas, el de los tres o cuatro exceles diferentes con vacunas dizque ya compradas… O el del semáforo, esa ridiculez que, recordemos, inventó él.

Desde luego, tampoco nos ha sido útil para frenar a un virus que se ha llevado a una gran cantidad de compatriotas según los números oficiales, y a una cantidad monstruosa según los números reales, esos que apuntan a medio millón de muertos.

Sobra decirlo, tampoco ha sido útil para ponerle un poco de decencia a esta pesadilla. Porque están las mentiras flagrantes, como aquella de decir que sí, que las vacunas eran necesarias en los menores; para decir enseguida que no, en sintonía con el Presidente; para decir luego que más o menos, y que van los de 15 a 17, por aquello de la popularidad del jefe. Pero también están las vilezas como lo de que la escasez de medicamentos es una telenovela; o lo de salir sin cubrebocas a la playa, cuando morían cientos de personas, y luego a la Condesa, cuando aún estaba infectado; o su misoginia con las reporteras que lo cuestionan. Por ejemplo.

No: el Doctor Muerte no nos ha sido útil en casi nada. De hecho, ha sido, claramente, dañino, a escala masiva. Dicho esto, sí que cumple a las mil maravillas con una tarea: la prevención, con un detalle: no es consciente de ello. ¿A qué me refiero? A que cualquier mexicano con instinto de supervivencia sabe que cuando el Doctor Muerte usa las palabras “evidencia científica”, es hora de buscar un tanque de oxígeno para la casa, pedir ocho cajas de paracetamol a la farmacia y, tal vez, enmicarse la cara, porque la matanza va a ser de proporciones medievales.

Bueno, gente querida, ojo, porque lo acaba de decir: que no importa lo que digan Europa, las farmacéuticas, la OMS, Sudáfrica y los epidemiólogos mexicanos que sí tienen capacidades profesionales y decencia, no hay bronca con la variante Ómicron. Que tranquis. Que se vayan a ovacionar al Presidente al Zócalo.

Sí: después de un doctorado en la Johns Hopkins y una larga vida en el sector público, Hugo López-Gatell es un semáforo epidemiológico humano, y uno que, a diferencia del otro, sirve. Nada más acuérdense de que si marca verde, hay que meter el freno a fondo.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

MAAZ