Pobreza mejora aprobación de AMLO

Si el mal manejo de la pandemia y la contracción de la economía no afectaron el nivel de aprobación del presidente López Obrador al cierre de 2021, la única explicación es que en la medida que fue creciendo la pobreza los programas sociales del gobierno federal se volvieron la única tabla de salvación para amplios sectores de la población y terminaron impactando positivamente en la aprobación presidencial.

Sin duda que deben existir otros factores que contribuyeron en la alta aprobación, que según Oráculus promedia 64%, pero el más visible es el aumento de personas en situación de pobreza y extrema pobreza registrado en 2020 respecto de 2018.

Según el CONEVAL en 2018 existían 51.9 millones de personas en situación de pobreza equivalentes al 41.9% de la población, sin embargo para 2020 ésta cifra aumentó a 55.7 millones equivalentes al 43.9%, es decir 3.8 millones más como resultado de la pandemia del coronavirus y la pérdida de más de un millón de empleos durante 2020.

Las cifras de 2021 en esta materia las conoceremos dentro de 2 años pero no se necesita ser adivino para saber que las cosas no han mejorado y que en el mejor de los escenarios se ha mantenido en los mismos términos de 2020 ya que el empleo apenas se está recuperando tras la pandemia que cerró fuentes de empleo, en particular aquellas vinculadas al turismo.

Lo anterior indica que si programas sociales como “Jóvenes construyendo el futuro”, “Sembrando vida”, diversas becas escolares y apoyos para adultos mayores, no se tradujeron en una menor violencia y menos delitos totales, sí mejoraron la aprobación del presidente de la República y obviamente la intención de voto a favor de Morena en la víspera de las elecciones para gobernador en los estados Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Sobre el particular cabe subrayar que en 2019 se registraron 2 millones 71 mil 188 delitos a nivel nacional, descendiendo durante 2020 a 1 millón 841 mil, sin embargo en lo que va de 2021 la tendencia indica que rebasará los 2 millones de ilícitos sin problema, borrando de un plumazo el “avance” logrado previamente gracias al Covid-19, es decir que estaremos volviendo al pasado.

Total que al gobierno de la 4T le conviene que los pobres no tengan movilidad social y sigan dependiendo de los programas sociales, de lo contrario podrían terminar reprobando la gestión del presidente de la Republica y votando por un partido político diferente a Morena.

Si bien el proceso electoral del 2024 del que resultará electo el nuevo titular del ejecutivo federal aún parece lejano, para el partido en el poder no hay tiempo que perder y para empezar a probará sus fuerzas en las elecciones en los 6 estados que están prácticamente a la vuelta de la esquina, así es que a nadie extrañe que más que programas sociales para combatir la pobreza buscará que la gente siga en ese estatus, porque garantiza apoyo incondicional y justicia ciega, pero sobre todo votos.

POR FACUNDO ROSAS

EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL

CAR