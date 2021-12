Premian a Arca

Ya le he comentado que varias empresas del sector alimentos y bebidas trabajan en temas de sustentabilidad en algunas vertientes lo que comienza a reconocerse por el mercado.

En ese tenor, se acaba de reconocer a Arca Continental, que tiene como presidente a Jorge H. Santos Reyna, y que dirige Arturo Gutiérrez.

Me refiero al reconocimiento por su primera emisión de un bono verde realizada por una emisora del segmento.

La segunda embotelladora más grande de Coca-Cola recibió el galardón durante el Foro Finanzas Sustentables MX21, organizado por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), que dirige Alba Aguilar, un evento que reconoce las mejores prácticas e innovación en finanzas sustentables, en línea con los avances más significativos en los diversos sectores económicos de México.

La empresa regiomontana dijo, en mayo pasado, que los recursos obtenidos de esta colocación serían utilizados para financiar proyectos elegidos dentro del marco de referencia de la embotelladora, lo que permitirá impulsar diferentes iniciativas de sostenibilidad de la compañía.

Y bueno, ya en el terreno de los reconocimientos Arca estuvo ayer también de manteles largos con motivo de los primeros 20 años de cotizar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch, siendo una de las empresas con mejor bursatilidad y con un crecimiento orgánico que lo ha llevado a crecer 13 veces sus ventas en esas dos décadas, como lo comentó el presidente de la BMV, Marcos Martínez Gavica.

LA RUTA DEL DINERO

Con todo lo que puede involucrar a la gobernabilidad del país, se vislumbra una relación distinta entre la 4T y la oposición, luego que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo un primer encuentro de diálogo con dirigentes de la segunda fuerza política del país (PAN), encabezados por Marko Cortés, con la finalidad de fortalecer la unidad nacional. En el encuentro, se acordó montar a partir del próximo 10 de enero siete mesas de trabajo, con siete puntos clave, entre éstos, destaca el análisis de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y una posible Reforma Electoral de cara a 2024. Asimismo, se dialogarán temas como seguridad, salud energía, economía, democracia y el medio ambiente. Estos cónclaves se convertirían en punta de lanza para llegar a un acuerdo con los militantes de Morena en beneficio de los mexicanos. ¿Será?... El empresario Jordi Greenham acosó sexualmente a mujeres en su entorno laboral. Lo anterior no se encuentra en entredicho. El fundador y CEO de la “startup” Homie fue destituido de su cargo (sigue siendo socio de la empresa), por el consejo de administración. Y eso fue todo. No se presentó denuncia. No hubo seguimiento. No hay investigación por parte de las autoridades. La impunidad en su máximo esplendor.

