Te tengo malas noticias, Aline Hernández

Me entero que Aline Hernández NO ESTÁ CONSIDERADA para quedarse con el lugar de Carmen Muñoz en Al Extremo. Pese a que la excorista de Gloria Trevi anda «presumiendo» que es la principal candidata a ocupar dicho sitio ¡no es verdad! Personas poderosas dentro de la empresa televisora me informan que a la que tienen en la mira para, repito, suplir a Carmen Muñoz en Al Extremo no es Aline Hernández. Si tras leer lo anterior la quijada de la intérprete de 'Las Chicas Feas' está en el suelo ¡lo lamento!

FUNERAL DE VICENTE FERNÁNDEZ

Ayer en Fórmula Espectacular (Radio Fórmula), Gabriel Cuevas Chi informó que en la serie biográfica de Vicente Fernández (que está siendo producida por Netflix) ya fue grabado el capítulo de su funeral. Lo dicho por el reportero me hace recordar que en Bandamax (canal de televisión restringida) hace semanas se grabó un programa «in memoriam» del 'Charro de Huentitán' en el que los conductores visten de negro y hablan de él en pasado. Y es que Televisa de manera previsora grabó dicho programa para, en caso de que el cantante muera, tenerlo listo y transmitirlo de inmediato.

¡Rata de dos patas!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Hace unos días la Asociación Nacional de Locutores de México A. C. le otorgó a Sergio Almazán el Premio Nacional de Locución 2020-21, en la categoría Cultura, por la divulgación cultural que sábado a sábado hace en su programa de radio El Cocodrilo (MVS Radio).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

En la final de Máster Chef Celebridades no hubo un ganador ¡sino dos! La sexta edición de celebridades del programa de cocina más famoso del planeta tuvo dos primeros lugares: el comediante Miki Nadal y el comentarista deportivo Juanma Castaño. Por cierto durante la final de Máster Chef Celebridades, TVE anunció el próximo estreno de Máster Chef Infantil.

¿AHORA DE QUÉ LOS CONTAGIARÁ? ¿DE PARVOVIRUS?

¡De no creerse! Cómo si no hubiera sido suficiente que el chef Fernando Enrique Ramírez Stovell contagiara de COVID-19 a varios de sus compañeros (Rebecca de Alba, José Ramón Castillo, Aída Cuevas, Patricia Navidad, David Salomón, Laura Flores y Francisco Chacón) en Máster Chef Wanna Be (porque celebridades ¡ese programa no tiene a ninguna!) ¡Televisión Azteca volvió a invitarlo a participar en dicho «reality show»! Siempre he dicho que el peor enemigo de la televisora del Ajusco trabaja dentro de ella ¡y lo confirmo con el hecho de que ahí volvieron a echar mano de la persona que echó a perder, por la contagiada de coronavirus que hizo, la primera temporada de Máster Chef Wanna Be. ¿Qué pretendía el enemigo de TV Azteca al ponerlo otra vez en el programa? ¿Qué los contagiara de parvovirus?

¡Lamentable! El matrimonio de la cantante y el músico se está desmoronando

SERÉ BREVE

La «coreografía» de abrazos que Galilea Montijo y sus compañeros hicieron ayer al inicio de Hoy les salió muy bien. ¿Cuántas veces la habrán ensayado?



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Este día y mañana jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su / tu sintonía.

