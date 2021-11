Todos A Bailar' es tan somnífero ¡que debería llamarse 'Todos A Bostezar'!

Vi de principio a fin 'Todos A Bailar' y bostecé. Sí, el recién estrenado programa de baile de Televisión Azteca es somnífero. No me atrapó el desempeño ni de sus concursantes ¡y mucho menos el de sus ocho ¿celebridades? (que de «celebridades» no tienen ni la tierra de las uñas)! De las ocho ¿celebridades? únicamente Luis Fernando Peña y Mariana Botas me resultan familiares (y eso por sus trabajos en programas y telenovelas de Televisa). A las otras seis ¿celebridades? yo no las ubico. Además las 3 horas y 20 minutos que duró 'Todos A Bailar' me parecen agotadoras. Es exagerado ¡y cansado! que el programa dure tanto tiempo. Urge que la televisora del Ajusco lo comprima, incluya verdaderas celebridades, eleve el nivel de las coreografías, invierta más en vestuario (lo que vi fueron trazas) y sume otro juez u otra jueza al equipo que conforman Regina Orozco (que de tan fingida y sobre actuada ¡parece caricatura!) y Mario Bautista (que a mi parecer es lo mejor del programa). También es necesario que la producción arrope bien a Ingrid Coronado, pues hubo momentos que se notó desorientada, sin la información suficiente respecto a los concursantes y llenando tiempo con «paja». Por último, el showcito de la tal Patricia Gallo, ese en el que se puso a llorar por no tener una familia (de concursantes) ¡se vio tan falso como el pelo rubio de Yuri!

SERÉ BREVE

A la conductora de TV Azteca el agua de San Ignacio le funcionó «extremadamente» bien.



'VENTANEANDO' NAVIDEÑO

Hoy 'Ventaneando' estrena decoración navideña. A partir de este día el foro donde se realiza el programa de espectáculos liderado por Patricia Chapoy Acevedo se viste de Navidad. Por cierto Ricardo Manjarrez, conductor de 'Ventaneando', ya fue desmentido respecto a que aseguró que Ana Bertha Espín es la que suple a Carmen Salinas en la telenovela 'Mi Fortuna Es Amarte'. Televisa envió un comunicado informando que la que entra en lugar de la actriz hospitalizada es María Rojo. ¡Cambia de fuentes, Ricardo!



NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La más reciente transmisión de Música Para DIOS (domingos a las 7 h a través de Opus 94) nos dejó escuchar Messa di Santa Cecilia (Misa de Santa Cecilia del compositor Alessandro Scarlatti. Por cierto la iglesia católica festeja hoy 22 de noviembre a Santa Cecilia, patrona de las músicas y los músicos.

IMBÉCILES

Ayer la versión televisiva de Fórmula Dominical, el programa de espectáculos que se trasmite por TeleFórmula y cuya titular es Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González, ¡le cambió el nombre a Felicia Garza! Y es que mientras corrían una entrevista de dicha cantante y compositora ¡en pantalla pusieron cintillo que decía Felicia Mercado! Estúpidos.



NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La Academia de Cine Español^ ha anunciado esta mañana que el *Goya de Honor 2022 le va a ser entregado al ENORME actor José Sacristán.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles, jueves y viernes participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su / tu sintonía.

Sigue leyendo:

Carmen Muñoz ¡se larga de Televisión Azteca!

'Todos A Bailar' ¡le roba su actriz estrella a 'Una Familia De Diez'!

Carmen Muñoz ¡atraviesa días difíciles!