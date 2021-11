La alianza opositora puede ganar

Desde la alianza Va Por México (PAN-PRI-PRD) e incluso la federalista, las elecciones del año entrante no se ven como las pinta quien funge como presidente de Acción Nacional, Marko Cortés. Guadalupe Acosta Naranjo —hombre de izquierda “medio rebelde”, galileo, aliancista y actualmente representante del mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca en la Ciudad de México— sostiene que la alianza bien podría ganar en la mayoría de las gubernaturas en juego “si hacemos las cosas bien”.

¿Qué significa eso? Lo explica. Comenzamos por Tamaulipas: Estamos tratando de construir una alianza PRI-PAN-PRD, si esa alianza se construye vamos a ganar la elección, asegura. Pone datos sobre la mesa: en la última elección, la que acaba de pasar, Morena gana con 50 mil votos de diferencia sobre el PAN.

Solamente el PRI sacó 120 mil votos. Si hubiéramos ido juntos con el PRD, habríamos sacado más votos sobre Morena. Yendo unidos, con un buen candidato, vamos a ganar la elección en Tamaulipas.

En Hidalgo significa que no se pelee el PRI: “Señores del PRI, no se peleen en Hidalgo. Señor gobernador no se pelee con Alito (Alejandro Moreno, presidente del tricolor). Pónganse de acuerdo y pongan un candidato. Y si se ponen de acuerdo y tiene fuerza su candidato, pueden ganar”.

Quintana Roo, lo mismo: “Hay que ir unidos”. Aguascalientes, “como hasta Marko reconoce, puede ganar”.

Durango: “Hay que buscar al mejor candidato, del partido que sea. Nadie debe de tener una candidatura ya tatuada, hay que ir con el mejor candidato”.

Oaxaca se ve difícil: “Ahí me voy a poner como Marko. Y la veo difícil porque ya se entregó desde antes, nomás por eso; porque (Alejandro) Murat ya se entregó… Yo creo que el gobernador quiere ser embajador”, apunta burlón. Acosta Naranjo reconoce que Morena “es una marca fuerte”, pero no en todo el país, advierte y saca la cuenta: En las elecciones del 2021, Morena, PT y Verde sacaron 21 millones de votos. PRI, PAN, PRD, 20 millones. La diferencia entre las dos coaliciones fue solamente de un millón “y eso que hicimos muchas tonterías nosotros”.

La elección es mucho más cerrada de lo que parece, insiste: ganaron Baja California Sur, pero perdieron Naucalpan, que es más grande. Ganaron Campeche pero es más grande Toluca y Metepec y Tlalnepantla juntos. Ellos perdieron en las grandes ciudades: perdieron Monterrey, Yucatán, Morelia, Puebla, San Luis..., por eso la diferencia es 21 a 20. Para el sinaloense avecindado en Nayarit, la regla para ganar elecciones es poner a los mejores candidatos “y no eso de que este me toca a mí; espérame, yo te regalo una ficha azul o una amarilla…Hay que ir con los mejores del partido. Si es un ciudadano y es mejor, el que esté mejor, con ese hay que ir a competir y así hay posibilidades de ganar”.

GEMAS: Movimiento Ciudadano irá solo en las elecciones del año entrante.

