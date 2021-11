El pasado y el ahora

Para muchos, las épocas en las que se luchaba por ideales pertenecen al pasado, pues el espíritu individualista de los tiempos que corren no permite pensar en el colectivo. Yo difiero de esa percepción. En muchos sentidos la idea del idealista ha perdido popularidad, pero ello se debe a la natural y deseable evolución de nuestra especie. El siglo pasado, como ningún otro, nos dio una cantidad importante de lecciones en muchos sentidos, los ideales, las ideologías y los compromisos políticos y sociales de cualquier espectro se vieron comprometidos ante sus rotundos fracasos.

Es justo señalar que entre tanto escombro hubo algunas victorias, y son éstas las que nos han permitido avanzar en un mundo tan hostil y absurdo. A la incertidumbre y la miseria de guerras y revoluciones que duraron años y provocaron la muerte de millones le han sobrevivido el coraje, las ideas y los deseos de romper inercias.

No soy ingenuo y sé que hoy día la sola idea de una revolución o todo lo que ello implica ya no puede significar lo que hace 100 años. Y desde luego tampoco comulgo con la idea de hacer guerra sólo por hacerla. Las consecuencias de todos los conflictos bélicos son brutales y perduran por generaciones.

¿Qué hemos aprendido de nuestro pasado?, ¿de qué nos sirvieron las guerras y revoluciones que hemos padecido?, en la actualidad, ¿cómo ejercemos la lucha por un país más democrático, más justo y más equitativo?, ¿qué tipo de revoluciones estamos experimentando hoy en día?, ¿cuáles son?

Este 20 de noviembre nuestro país conmemora el 111 aniversario de la Revolución. La primera del siglo XX. Un hito en nuestra historia y que significó el paso de México a la era moderna, entre muchas otras cosas. Gran parte de lo que se construyó como país en la centuria pasada derivó de ella. Pero hoy México es distinto y no podía ser de otra manera. La mirada al pasado debe hacerse sin obsesiones, sin juzgar hechos pasados con criterios o valores actuales, pero sobre todo, entiendo que el pasado no vuelve y que ser consciente de él no significa querer volver a él.

El pasado, en nuestra vida individual y en la colectiva es una huella que nos persigue siempre, a veces con mayor o menor fortuna, pero que no podemos eludir, porque es parte sustancial de lo que somos. El gran reto, como individuos y como miembros de una nación, es entender que si bien el pasado nos ha dado forma, la vida no se encuentra en él.

¿Qué queremos ser ahora?, ¿cuáles son nuestras luchas, ahora? Nuestro país atraviesa por un periodo de cambio, para muchos, de transformación. Ello implica tomar decisiones complejas, cortar con una historia que para muchos ha sido desigual e injusta, y comenzar a escribir otra, en la que todos quepan.

Somos una nación joven, de poco más de dos siglos de vaivenes constantes. Tenemos aún mucho que aprender; miremos honestos a nuestra historia y preguntémonos si el curso que ha tomado nuestro país nos gusta, y si nuestro pasado nos ha dejado algún aprendizaje.

Parece tarea ociosa, pero no lo es.

JAVIER GARCÍA BEJOS

COLABORADOR

@JGARCIABEJOS

MAAZ